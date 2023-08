Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - ΚΟΚ: 134 παραβάσεις ταχύτητας σε μία μέρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει το φαινόμενο της επικίνδυνης οδήγησης στην συμπρωτεύουσα, τι ανακοίνωσε η Τροχαία.

-

Πάνω από 300 πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έπεσαν σε μία μόλις μέρα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, χθες αστυνομικοί της Τροχαίας πραγματοποίησαν ελέγχους σε 790 οχήματα και βεβαίωσαν 317 παραβάσεις. Μάλιστα, οι 134 από αυτές ήταν για υπερβολική ταχύτητα!

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

“Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οδηγών), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες δράσεις προκειμένου να καλυφθεί ολοκληρωμένα η επιτήρηση των οδικών δικτύων και να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της ανωτέρω Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο 24ωρο (11-8-2023), πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης & στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσ/νίκης-Ευζώνων κατά τους οποίους:

• ελέγχθηκαν συνολικά 790 οχήματα,

• βεβαιώθηκαν συνολικά 317 παραβάσεις και συγκεκριμένα,

134 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

87 για παράνομες σταθμεύσεις

96 για λοιπές παραβάσεις.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει τη δράση της, τόσο με τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων, όσο και με την έντονη παρουσία των τροχονόμων, έχοντας ως στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Στην προσπάθεια αυτή, ζητά την συνεργασία των οδηγών και των πεζών, για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας”.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας