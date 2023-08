Κόσμος

Τυνησία: Ναυάγιο με νεκρούς - Ανάμεσά τους και ένα μωρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιχειρήσεις για να βρεθούν και άλλοι επιζώντες συνεχίζονται στον απέραντο κόλπο της Γκαμπές, που επικρατούν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένα μωρό και ένας 20χρονος έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε αγνοούνται από ναυάγιο με Τυνήσιους μετανάστες που σημειώθηκε μέσα στη νύχτα στα ανοικτά των ακτών του Γκαμπές στη νοτιοανατολική Τυνησία, ανακοίνωσε η εθνοφρουρά.

Η τραγωδία «συνέβη στις 2:00 τα ξημερώματα (4:00 ώρα Ελλάδας) 120 μέτρα από την παραλία» σε σκάφος που επέβαιναν «20 Τυνήσιοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εθνοφρουρά, τονίζοντας ότι μόλις 13 άνθρωποι διασώθηκαν.

Οι επιχειρήσεις για να βρεθούν και άλλοι επιζώντες συνεχίζονται στον απέραντο κόλπο της Γκαμπές, που επικρατούν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

«Δύο σοροί ανασύρθηκαν, μια ενός 20χρονου και μια άλλη ενός βρέφους» απροσδιόριστης ηλικίας, ανακοίνωσε η εθνοφρουρά.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα από το δικαστήριο» της Γκαμπές για να «προσδιοριστούν οι συνθήκες της τραγωδίας».

Περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιανουάριο σε ναυάγια στην κεντρική Μεσόγειο (μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ιταλίας), την πιο θανατηφόρα μεταναστευτική οδό στον κόσμο, αριθμός υπερδιπλάσιος από το πέρσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας