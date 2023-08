Κοινωνία

Ζεφύρι - Επίθεση κατά αστυνομικών: Επτά άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα

Όλα έγιναν τα ξημερώματα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ μετέβησαν σε οικία στην περιοχή του Ζεφυρίου όπου διαμένουν Ρομά για περιστατικό διατάραξης από μουσική.

Επτά άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Ζεφύρι Αττικής, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΑΔΑ, πρωινές ώρες σήμερα (12-8-2023) συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής 3 ημεδαποί, ηλικίας 25, 27 και 28 ετών, κατηγορούμενοι για εξύβριση, απειλές, σωματικές βλάβες και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες οι αστυνομικοί μετέβησαν σε οικία στην περιοχή του Ζεφυρίου για περιστατικό διατάραξης από μουσική.

Κατά την άφιξή τους, περίπου 10 άτομα εξήλθαν από την οικία πετώντας προς αυτούς καδρόνια, πέτρες και άλλα αντικείμενα τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς, ενώ ο 28χρονος, οδηγώντας όχημα προσπάθησε να τους παρασύρει και στη συνέχεια διέφυγε.

Οι αστυνομικοί κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν λίγο αργότερα τον 28χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου, όπου νωρίτερα είχαν οδηγηθεί και άλλοι δύο ημεδαποί, εμπλεκόμενοι στο προαναφερθέν περιστατικό.

Λίγο νωρίτερα από την ίδια Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου 38χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Στην προσπάθεια διαφυγής του επιχείρησαν να τον βοηθήσουν μια 35χρονη ημεδαπή και άλλοι 2 ημεδαποί, ηλικίας 20 και 31 ετών, οι οποίοι από κοινού με τον 38χρονο οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απειλή, ενώ κατά την προσπάθεια διαφυγής τους τραυμάτισαν και έναν αστυνομικό.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους από το Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου και το Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου αντίστοιχα, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

