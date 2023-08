Κόσμος

Αρμενία προς ΟΗΕ: Το Αζερμπαϊτζάν "στραγγαλίζει" το Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Ποιες βασικές ελλείψεις ακόμα και στα πιο αναγκαία είδη επιβίωσηε, ταλαιπωρούν τους κατοίκους και γεννούν υποψίες έμμεσου εκτοπισμού

Η Αρμενία ζήτησε σήμερα την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την «επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης» στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που αντιμετωπίζει αποκλεισμό από το Αζερμπαϊτζάν εδώ και μήνες.

Οι δυο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες του Καυκάσου έχουν εμπλακεί σε δυο πολέμους για τον έλεγχο του διαφιλονικούμενου θύλακα, που διεθνώς αναγνωρίζεται ως τμήμα της αζερικής επικράτειας αλλά κατοικείται κυρίως από Αρμένιους. Στον πιο πρόσφατο πόλεμο, εκείνον που ξέσπασε για έξι εβδομάδες το φθινόπωρο του 2020, το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε εδάφη που ήλεγχε επί δεκαετίες η Αρμενία.

Οι προσπάθειες για την εξομάλυνση των σχέσεων Μπακού-Γερεβάν, με τη μεσολάβηση της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, συναντούν δυσκολίες.

Η ένταση επιδεινώθηκε ξανά από τις αρχές του Ιουλίου, όταν το Μπακού έκλεισε με διάφορα προσχήματα την κυκλοφορία στον διάδρομο Λατσίν, τον μοναδικό οδικό άξονα που συνδέει το Ναγκόρνο Καραμπάχ με την αρμενική επικράτεια.

Ο αζερικός αποκλεισμός προκαλεί ολοένα σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα, που κατοικείται κατά πλειονότητα από Αρμένιους: ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων και συχνές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Αρμενίας στα Ηνωμένα Έθνη, Μερ Μαργκαριάν σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογράμμισε ότι υπάρχει «σοβαρή έλλειψη» τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων στον θύλακα.

Έκανε λόγο για διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εκεί.

«Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας λόγω ασθενειών», ειδικά για τους κατοίκους που πάσχουν από διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα, τόνισε ο Μαργκαριάν.

«Ο πληθυσμός του Ναγκόρνιο-Καραμπάχ βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα μιας πραγματικής ανθρωπιστικής καταστροφής», είπε.

Κατηγόρησε το Μπακού ότι «δημιουργεί σκόπιμα αφόρητες συνθήκες διαβίωσης για τον πληθυσμό» του θύλακα, μια «πράξη μαζικής θηριωδίας» που αποσκοπεί να αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Η κυβέρνηση της Αρμενίας ζητά την παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως το βασικό όργανο για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας», κατέληξε ο Αρμένιος αξιωματούχος.

