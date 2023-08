Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε τις Φιλιππίνες. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών σημειώθηκε στις 09:43 (τοπική ώρα, 04:43 ώρα Ελλάδος) στα ανοικτά του νησιωτικού συμπλέγματος Μπατάν, στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σαμπτάνγκ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

