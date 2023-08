Αθλητικά

Ο Νεϊμάρ κοντά σε συμφωνία με την Αλ Χιλάλ

Ο Νεϊμάρ πλησιάζει προς την Αλ Χιλάλ! Αυτό αναφέρθηκε τα ξημερώματα από το RMCsports και τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που δημοσίευαν στη Γαλλία.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την ένταξή του στο σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα όπως αποκαλύπτεται αναμένεται στο Ριάντ τις επόμενες μέρες.

Από τη Γαλλία επισημαίνουν ότι η συμφωνία μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη είναι σε εξέλιξη μετά από «τεράστια προσφορά», αλλά δεν αναφέρουν συμφωνία μεταξύ συλλόγων.

Από την άλλη, από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα UOL, επιβεβαιώνουν ότι η προσφορά θα έφτανε τα 100 εκατ. ευρώ τη σεζόν, καθιστώντας τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή πίσω από τον Ρονάλντο.

Σύμφωνα με το UOL, στα μέσα αυτής της εβδομάδας ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν απέρριψε μια προσφορά περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Αλ Χιλάλ ο Νεϊμάρ θα συναντήσει τον Μάλκομ, τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και τον Κουλιμπαλί.

Όπως είναι γνωστό η Αλ Χιλάλ ήταν η ομάδα που έκανε μια τεράστια πρόταση στον Λιονέλ Μέσι για να ενταχθεί στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας πριν υπογράψει στην Ίντερ Μαϊάμι.

Επιπλέον, και όπως επισημαίνεται από τη Βραζιλία, μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο σύλλογος με προπονητή τον Ζόρχε Ζεσούς βελτίωσε την προσφορά στον Νεϊμάρ για να είναι πιο ανταγωνιστικός.

