Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος από φωτιά στο σπίτι του

Σοκ και θρήνος για τον θάνατο του 37χρονου δημοσιογράφου των "Παραπολιτικών". Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί ο δημοσιογράφος των «Παραπολιτικών», Αντώνης Χρυσουλάκης, 37 ετών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα 1ου ορόφου όπου διέμενε μόνος του, στην οδό Αιγέως 35 στην πλατεία Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, γύρω στις 8.00 το πρωί, το κέντρο επιχειρήσεων δέχτηκε κλήση για πυρκαγιά στο συγκριμένο διαμέρισμα. Όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες η φωτιά είχε σβήσει από μόνη της, ενώ ήταν ήδη στο διαμέρισμα οι γονείς του δημοσιογράφου οι οποίοι ήταν σε κατάσταση σοκ.

Ο 37χρονος βρέθηκε πεσμένος πίσω από την είσοδο του διαμερίσματος, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ είχε κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από την πρώτη αυτοψία στο χώρο διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, από μαγειρικό σκεύος στην ηλεκτρική κουζίνα, όπου ήταν ανοιχτό το μάτι.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα δωμάτια, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη ρύπανση από τους καπνούς, που δεν είχαν έξοδο διαφυγής καθώς το διαμέρισμα ήταν ερμητικά κλειστό.

Ο άτυχος δημοσιογράφος είχε κάποια εγκαύματα, αλλά όχι σοβαρά και πιθανολογείται ότι έχασε τις αισθήσεις του από τον καπνό και δεν πρόλαβε να βγει από το διαμέρισμα. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

