Θεσσαλονίκη: Κινητά τηλέφωνα έκαναν “φτερά” από θαλάμους νοσοκομείου

40χρονη "ξάφριζε" ασθενείς σε κατάκλιση. Πώς έγινε αντιληπτή και συνελήφθη.

Σε αυτόφωρες συλλήψεις επτά ατόμων, προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, για κλοπές και περιπτώσεις αποδοχής-διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, σε περιοχές της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας και του κέντρου πόλης.

Μεταξύ των συλληφθέντων, συμπεριλαμβάνεται και μια 40χρονη ημεδαπή, η οποία, αφού εισήλθε σε νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης, αφαίρεσε τέσσερα κινητά τηλέφωνα από ασθενείς, εκμεταλλευόμενη κατάκλιση τους, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας. Η 40χρονη, όπως διευκρινίζεται, έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους του νοσοκομείου, οι οποίοι ενημέρωσαν τηλεφωνικά το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, με συντονισμό του οποίου προσέτρεξαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου και προχώρησαν σε εντοπισμό και σύλληψη της δράστιδος. Τα κινητά τηλέφωνα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Χαρακτηριστική επίσης είναι και η περίπτωση σύλληψης 37χρονου αλλοδαπού, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ρολόι, τη νομιμότητα κατοχής των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, αλλά και διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια εργασίας και 13 κλειδιά θωρακισμένων θυρών.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ όπως διαβεβαιώνεται από την αστυνομία, οι περιπολίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν παρόμοια περιστατικά.

