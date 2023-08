Υγεία - Περιβάλλον

Φωκίδα: Παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι από σανίδα SUP (εικόνες)

Ασθενόφορο παρέλαβε τον 4χρονο και το μετέφερε στο νοσοκομείο της Πάτρας. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Σοβαρό ατύχημα είχε ένα παιδί στην παραλία της Σεργούλας στην Φωκίδα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, την ώρα που βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του ξέσπασε ξαφνικά ένα δυνατο μπουρίνι.

Από την δύναμη του αέρα σηκώθηκαν τα SUP που βρίσκονταν στην παραλία, με αποτέλεσμα μια από τις σανίδες να χτυπήσει το κεφάλι του παιδιού.

Έτρεξαν να βοηθήσουν λουόμενοι αλλά και μια γιατρός που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο. Το 4χρονο παιδί δεν είχε ανακτήσει τις αισθήσης του, όμως είχε σφυγμό.

Το ασθενόφορο παρέλαβε το 4χρονο παιδί και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Πάτρας.

Πηγή: npress

