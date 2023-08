Life

Μπόρις Τζόνσον: Ξανά στην Κάρυστo για διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμπιστεύεται για δεύτερη χρονιά την Ελλάδα για τις διακοπές του ο Μπόρις Τζόνσον

-



Τις καλοκαιρινές διακοπές του ξανά στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κάρυστο θα κάνει ο Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται φτάσει το απόγευμα της Δευτέρας 14 Αυγούστου στην Κάρυστο.

Γοητευμένος από τις περσινές του διακοπές στα μοναδικά μέρη του Δήμου Καρύστου επέλεξε και φέτος να βρεθεί σε αυτά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια στην περιοχή για τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό.

Κατά την περσινή του επίσκεψη στην Κάρυστο είχε φάει στην ταβέρνα του προέδρου της κοινότητας Γιαννιτσίου, Βαγγέλη Βούλγαρη. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της κοινότητας Γιαννιτσίου, o Τζόνσον είναι ένας απλός άνθρωπος ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους. Εφτασε στην περιοχή οδικώς, οδηγώντας μάλιστα ο ίδιος το όχημα. Ήταν ιδιαιτέρως φιλικός με τον κόσμο ενώ παράλληλα απόλαυσε στιγμές ανεμελιάς παίζοντας με τα παιδιά του παραλία.

Πηγή: evima.gr







Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)