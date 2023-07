Life

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πατέρας για 8η φορά

Το όγδοο παιδί του απέκτησε ο Μπόρις Τζόνσον, το τρίτο με τη σύζυγό του.

Η Κάρι Τζόνσον, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι το ζεύγος απέκτησε το τρίτο παιδί του.

«Καλωσήρθες στον κόσμο, Φρανκ Άλφρεντ Οντίσιας Τζόνσον, που γεννήθηκες στις 5 Ιουλίου, στις 9.15» έγραψε η 35χρονη Κάρι στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία της ίδιας που κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο.

«Μπορείτε να μαντέψετε ποιο όνομα επέλεξε ο σύζυγός μου;» πρόσθεσε, ευχαριστώντας το προσωπικό της μαιευτικής κλινικής του University College Hospital του Λονδίνου.

Το νεογέννητο είναι το τρίτο παιδί του ζεύγους και το όγδοο (τουλάχιστον) για τον Μπόρις Τζόνσον. Ο 59χρονος πρώην πρωθυπουργός έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με την δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ ενώ έχει αναγνωρίσει και μία κόρη που απέκτησε από μια εξωσυζυγική σχέση του. Τον Σεπτέμβριο του 2021, λίγο πριν από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του με την Κάρι, επιβεβαίωσε ότι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε έξι παιδιά. Ωστόσο, δεν διέψευσε τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες στην πραγματικότητα έχει πολλά περισσότερα.

Ο Τζόνσον παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία το καλοκαίρι του 2022, λόγω μιας σειράς σκανδάλων. Παραιτήθηκε και από το βουλευτικό του αξίωμα τον περασμένο μήνα, καθώς διαφαινόταν πως η έρευνα του κοινοβουλίου σε βάρος του θα ήταν καταδικαστική: η έκθεση που συνέταξε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είπε σκοπίμως ψέματα στο Κοινοβούλιο για τα πάρτι που διοργανώνονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

