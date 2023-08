Υγεία - Περιβάλλον

Σεισμός Κρήτη - Φαράγγι της Σαμαριάς: Ακρωτηριάστηκε ο πεζοπόρος που τραυματίστηκε από βράχο

Ο άτυχος περιπατητής χτυπήθηκε από βράχο ο οποίος κατολίσθησε την ώρα του σεισμού. Δίνει μάχη για τη ζωή του

Σε κρίσιμη κατάσταση ακόμα και για τη ζωή του, φαίνεται ότι βρίσκεται η υγεία του Ισπανού τουρίστα τραυματία ο οποίος μεταφέρθηκε από το Φαράγγι Σαμαριάς στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από το σεισμό μεγέθους 4,9 ρίχτερ στην Κρήτη σήμερα το πρωί.

Ο άτυχος περιπατητής χτυπήθηκε από βράχο ο οποίος κατολίσθησε την ώρα του σεισμού με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί και να διακομισθεί εσπευσμένα. Οι γιατροί τώρα αναφέρουν ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Να σημειώσουμε ότι η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας ριχτερ, εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, στις 10:49, με επίκεντρο, 7 χλμ Ανατολικά της Σούγιας Χανίων.

Μετά τη δόνηση ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έκτακτης ειδοποίησης της Πολιτικής Προστασίας "112":

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



??νότια #Χανιά



?? Λόγω σεισμικής δόνησης στην περιοχής σας, αποφύγετε επικίνδυνες περιοχές (φαράγγια, βράχους)



?Κίνδυνος κατολισθήσεων



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/niLv95cyUd@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2023

Κλειστά τα φαράγγια στα Χανιά σήμερα λόγω του σεισμού

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα Κυριακή όλα τα φαράγγια της Περιφερειακής Ενότητας, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας από τη σεισμική δραστηριότητα το πρωί της Κυριακής στα νότια των Χανίων.

Ήδη το φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστό από τις 11.00 το πρωί αμέσως μετά το ατύχημα που συνέβη εντός του φαραγγιού με τον τραυματισμό περιπατητή από πτώση βράχου.





