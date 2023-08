Κοινωνία

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή - Ένωση Δικαστών: Ευθεία παρέμβαση και προσβολή των θεσμών οι δηλώσεις του προέδρου της Κροατίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Κροατίας παραδέχτηκε ότι ήρθαν στην Ελλάδα «για να κάνουν επεισόδια», τους χαρακτήρισε οπαδούς, και είπε πως είναι πολίτες που έχουν δικαιώματα.

-

Της Λίας Κοντοπούλου

«Οι σημερινές δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσβολή των θεσμών της χώρας μας επισημαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος.

Σε ανακοίνωσή της για τις δηλώσεις του Ζόραν Μιλάνοβιτς σημειώνεται: «η προστασία θεμελιωδών έννομων αγαθών, όπως αυτών της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και υγείας και της κοινωνικής ειρήνης αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση μιας Πολιτείας, που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνιών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει παράδοση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους της συντεταγμένης Ελληνικής Πολιτείας που έχουν θεσπισθεί μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, ο Ζόραν Μιλάνοβιτς, μιλώντας αναφορικά με τις δικαστικές εξελίξεις δήλωσε μεν ότι δεν μπορεί να στηρίξει τους συλληφθέντες Κροάτες οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, γιατί «πήγαν για να κάνουν επεισόδια», απέφυγε ωστόσο να τους αποδώσει τον χαρακτηρισμό «χούλιγκαν» και είπε ότι είναι πολίτες, που έχουν δικαιώματα, ενώ «οι συνθήκες της δολοφονίας δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν έχουν γίνει γνωστές».

Έτι περαιτέρω, ο Κροάτης πρόεδρος, σαν να προειδοποιεί την Αθήνα, υποστήριξε ότι «εάν η ελληνική κυβέρνηση κρατήσει και τους 100, θα είναι κάποιου είδους βεντέτα ή συλλογική ευθύνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)