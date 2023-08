Αθλητικά

Μαρσέιγ - Παναθηναϊκός: Η Γαλλία απαγόρευσε την παρουσία οπαδών του “τριφυλλιού” στη Μασσαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν όψει της ρεβάνς του 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, το Παρίσι, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και υπό τον φόβο επεισοδίων, απαγόρευσε την παρουσία των «πράσινων» οπαδών σε ολόκληρη τη Μασσαλία

-



Μετά την απόφαση της UEFA να απαγορεύσει την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στις διπλές «μάχες» του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέιγ για τα προκριματικά του Champions League, τη σκυτάλη πήρε η Γαλλία, η οποία ωστόσο πήγε το θέμα ένα βήμα παρακάτω...

Υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων επί γαλλικού εδάφους, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας αποφάσισε την απαγόρευση της παρουσίας των φίλων του «τριφυλλιού» σε ολόκληρη τη Μασσαλία, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης!

«Η ατομική ή συλλογική μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, ??οποιουδήποτε προσώπου που ισχυρίζεται ότι είναι ή συμπεριφέρεται ως οπαδός του Παναθηναϊκού, απαγορεύεται μεταξύ των γαλλικών οδικών δικτύων, σιδηροδρόμων, λιμανιών και σημείων συνόρων αεροδρομίου, αφενός, και της κοινότητας της Μασσαλίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι Γάλλοι θεωρούν πως η αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ» θα αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δυο ομάδων, δικαιολογώντας μάλιστα την απόφασή τους, με βάση το σκεπτικό πως «οι μετακινήσεις του Παναθηναϊκού αποτελούν τακτικά πηγή διαταραχών της δημόσιας τάξης εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς ορισμένων από τους οπαδούς της ομάδας».

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)