Ουαλία - τροχαίο: Αυτοκίνητο πλάκωσε σκηνή με κατασκηνωτές!

Πως σώθηκαν, κυριολεκτικά από θαύμα, οι κατασκηνωτές και τι λένε οι γιατροί και οι αυτόπτες μάρτυρες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ουαλία, όταν αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του έπεσε πάνω σε μια σκηνή κατασκηνωτών, μέσα στην οποία μάλιστα βρισκόταν και ένα μωρό. Το αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός συνολικά εννέα ατόμων.

Το ατύχημα συνέβη στις 22:40 μ.μ. του Σαββάτου (τοπική ώρα), όταν το όχημα βγήκε από τον δρόμο, αναποδογύρισε και κατρακύλησε στο κάμπινγκ «Newgale Campsite» που βρίσκεται στο Πεμπρόκσιρ της δυτικής Ουαλίας και καταπλάκωσε μία σκηνή. Από τους εννέα τραυματίες, οι έξι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Το αυτοκίνητο φέρεται να έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα σε κατηφόρα και προσπάθησε να φρενάρει αλλά για άγνωστο λόγο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του.

Οι ιδιοκτήτες του κάμπινγκ, Κλαίρη και Μάικ Χάρις, υπήρξαν μάρτυρες του συμβάντος και τόνισαν πως «ως εκ θαύματος σώθηκε ένα μωρό που βρισκόταν μέσα στη σκηνή».

Γιατροί που βρίσκονταν στην κατασκήνωση τους πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες αμέσως μετά την παράσυρση, ενώ στο σημείο εστάλη και ελικόπτερο διάσωσης. Τα έξι από τα θύματα του τροχαίου μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία για περίθαλψη. Μάλιστα, δύο εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι το ατύχημα προκάλεσε ανησυχία λόγω της σοβαρότητας και του μεγάλου αριθμού των τραυματιών, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της παρουσίας ιατρικού προσωπικού και πυροσβεστών στο σημείο για την παροχή άμεσης βοήθειας στους κατασκηνωτές σε περίπτωση αντίστοιχων περιστατικών σε μελλοντικό χρόνο.

