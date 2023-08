Κόσμος

Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό - Ανάμεσά τους ένα νεογνό

Τα θύματα αποδίδονται στις επιθέσεις του ρωσικού πυροβολικού, ενώ έντονη ήταν για άλλη μια φορά η κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας.

Επτά είναι οι νεκροί από τα πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού στην περιοχή της Χερσώνας, στην νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Τρεις ενήλικες και δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν στο χωριό Τσιρόκα Μπάλκα και δύο ακόμη άνθρωποι στο χωριό Στανισλάβ», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένκο.

«Ενας άνδρας, η γυναίκα του και το 23χρονο μωρό τους σκοτώθηκαν από τα εχθρικά πυρά πυροβολικού», έγραψε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών στο Telegram.

Το 12χρονο παιδί τους νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο, διευκρίνισε.

«Μία ολόκληρη οικογένεια σκοτώθηκε στο χωριό Τσιρόκα Μπάλκα», έγραψε ο Κλιμένκο, ενώ συνολικά 13 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τον ρωσικό βομβαρδισμό.

Η Γαλλία καταδίκασε «με την μεγαλύτερη δριμύτητα» τους βομβαρδισμούς αυτούς, που δείχνουν για μία ακόμη φορά την περιφρόνηση της Ρωσίας προς όλες τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τον οποίο παραβιάζει κατάφωρα και επανειλημμένως, δηλώνει σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Χερσώνα είναι η μία από τις τέσσερις περιοχές της Ρωσίας την προσάρτηση των οποίων διεκδικεί ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν (Σεπτέμβριο 2022). Παραμένει μερικώς υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά γίνεται συστηματικά στόχος των ρωσικών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία, 500 παιδιά έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία και 1.100 έχουν τραυματισθεί από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης τον Φεβρουάριο 2022.

Από την άλλη πλευρά του μετώπου, ουκρανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο ενός αμάχου στο χωριό Ζαϊτσεβε, στα εδάφη που ελέγχονται από την Μόσχα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Μπέλγκοροντ της Ρωσίας ανακοίνωσε στο κανάλι του στο Telegram ότι έκρηξη που σημειώθηκε σε μπλοκ διαμερισμάτων στην πόλη Μπέλγκοροντ σήμερα το απόγευμα είναι πιθανόν να οφείλεται σε ουκρανικό μαχητικό drone.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Στην Ρωσία, του υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι τρία ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σήμερα επάνω από την περιοχή του Μπέλγκοροντ και ένα ακόμη επάνω από το Κουρσκ.





