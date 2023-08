Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Προφυλακιστέοι και οι 105 συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για τα θλιβερά γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη δολοφονία Κατσουρή.

-

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών για το σύνολο των κατηγορουμένων που συμμετείχαν στα επεισόδια, που κόστισαν τη ζωή στον 29χρονο Μιχάλη Κατσουρή, αφήνοντας πικρή γεύση από την αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.

102 Κροάτες, δύο Έλληνες και ένας κατηγορούμενος αλβανικής καταγωγής θα οδηγηθούν σε 16 σωφρονιστικά καταστήματα ανά την Ελλάδα.

Στους κατηγορούμενους προστέθηκε και ένας Κροάτης, το όνομα του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, καθώς συνελήφθη αργότερα και είναι αδελφός ήδη κατηγορούμενου στην υπόθεση. Κι αυτός έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Για ένα ακόμα πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό, Έλληνα, δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα πλήρη στοιχεία του, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχουν κάποιοι Κροάτες που έχουν διαφύγει από τη χώρα.

Οι κατηγορούμενοι που πέρασαν την Κυριακή το «κατώφλι» των ανακριτών αρνήθηκαν κάθε σχέση με την αιματηρή συμπλοκή.

Το γεγονός της προφυλάκισης των κατηγορουμένων, προκάλεσε αντιδράσεις που εκφράστηκαν σε υψηλό πολιτικό επίπεδο από τον πρόεδρο της Κροατίας, στον οποίο όμως απάντησαν τόσο κυβερνητικά στελέχη, ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, όσο και η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνέχιση των ερευνών με επίκεντρο τον εντοπισμό του δράστη που μαχαίρωσε τον άτυχο Κατσουρή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τα δεδομένα όλα πάνω στο τραπέζι, καθώς ευρήματα αξιολογούνται από τα κινητά τηλέφωνα, τη λήψη γενετικού υλικού, τις καταγραφές από κάμερες της περιοχής και από μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη - Μητσόπουλος: Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των επισκεπτών από το φαράγγι της Σαμαριάς (βίντεο)

Αντώνης Χρυσουλάκης: Νεκρός ο δημοσιογράφος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ