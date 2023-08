Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Η διαδικασία των απολογιών ήταν μαραθώνια και διήρκεσε περίπου 19 ώρες. Ποιοι πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.

-

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα –λίγο μετά τις 03:00– ολοκληρώθηκε στο δικαστικό μέγαρο Χανίων η διαδικασία των απολογιών των συνολικά οκτώ προσώπων τα οποία συνελήφθησαν και σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛΑΣ είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και επιδίδονταν σε παράνομες υιοθεσίες και εμπορία βρεφών.

Η διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν δύο ανακριτές, ήταν μαραθώνια (άρχισε στις 08:00 της Κυριακής).

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ιατρός, ιδιοκτήτης μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εμβρυολόγος της μονάδας, η γραμματέας της δομής, καθώς και Ρουμάνα που φέρεται να ενεργούσε ως «μεσίτρια» στις παράνομες υιοθεσίες.

Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους κρίθηκαν μαία της μονάδας, βιολόγος της μονάδας, εργαζόμενη σε κλινική της πόλης και αλλοδαπή που φέρεται επίσης να ενεργούσε ως «μεσίτρια» στις παράνομες υιοθεσίες.

Οι οκτώ που οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της εμπορίας ανθρώπων, της μεσολάβησης σε υιοθεσία ανηλίκων κατ' επάγγελμα, των παραβιάσεων της νομοθεσίας περί εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της πλαστογραφίας, της διατάραξης οικογενειακής τάξης, της απάτης, της σωματικής βλάβης και της παραβίασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

