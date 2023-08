Αθλητικά

La Liga: Η Μπαρτσελόνα έμεινε στο μηδέν κόντρα στη Χετάφε

Οι Καταλανοί έχασαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από 3 αποβολές.

Στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) συμβιβάστηκε η Μπαρτσελόνα στην έδρα της Χετάφε, στην πρεμιέρα της La Liga.

Σ' ένα ματς με τρεις κόκκινες κάρτες, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα έχασε ευκαιρίες και συμβιβάστηκε με τον έναν βαθμό.

Ο Ραφίνια αποβλήθηκε στο 42' για χτύπημα εκτός φάσης, ενώ μετά από 15 λεπτά τον δρόμο για τ' αποδυτήρια πήρε και ο Χάιμε Μάτα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο προπονητής των «μπλαουγκράνα», Τσάβι, ήταν ο τρίτος που «τιμωρήθηκε», όταν έχασε την ψυχραιμία του και αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα στο 70'.

