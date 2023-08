Life

Star Trek: Ο Τίμοθι Όλιφαντ έχασε τον ρόλο λόγω... ηλικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός για τον ρόλο που εμβληματικό ρόλο που έχασε... "στην στροφή".

-

Στη… στροφή έχασε τον ρόλο του κάπτεν Κερκ στην τριλογία «Star Trek» του Τζέι Τζέι Έιμπραμς ο ηθοποιός Τίμοθι Όλιφαντ (Timothy Olyphant).

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused», ο Όλιφαντ αποκάλυψε ότι πέρασε από ακρόαση για τον ρόλο του κάπτεν Τζέιμς Τ. Κερκ για την τριλογία «Star Trek» και θα μπορούσε να είχε πάρει τον ρόλο εάν δεν υπήρχε ο Κρις Πάιν (Chris Pine).

«Αυτό μπορώ να σας πω για το "Star Trek": Πήγα και δεν έκανα οντισιόν για τον κάπτεν Κερκ, αλλά θυμάμαι ότι διάβασα τον ρόλο στον Έιμπραμς και έχω να πω ότι είναι ένας υπέροχος, υπέροχος τύπος. Και η εμπειρία μου ήταν υπέροχη, μία υπέροχη διαδικασία ακρόασης», είπε ο ηθοποιός. «Κάπου εκεί, έκανα οντισιόν για τον γιατρό (Δόκτωρ Λέοναρντ ΜακΚόι) και μου λέει: "Έχω ήδη έναν τύπο για τον γιατρό, οπότε δεν σε χρειάζομαι για αυτό, αλλά δεν έχω βρει ακόμα τον Κερκ"».

Ο Όλιφαντ εξήγησε ότι αν και γνώριζε ότι Έιμπραμς ψάχνει έναν νεότερο ηθοποιό για τον ρόλο, αυτός ήταν ο επικρατέστερος καθώς μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία σοβαρή υποψηφιότητα.

«Πιστεύω ότι ήταν έτοιμοι να με προσλάβουν, αλλά ήθελαν κάποιον νεότερο και δυσκολευόταν να βρουν. Κάποια στιγμή μου τηλεφώνησε ο Τζέι Τζέι και μου είπε: "Βρήκα έναν άντρα, νεότερο, που είναι πολύ καλός"». Και φυσικά αυτός ήταν ο Κρις Πάιν

Παρόλα αυτά, ο Όλιφαντ δεν είναι πικραμένος που έχασε τον ρόλο από τον Πάιν επειδή είναι φίλος του.

«Γνωρίζω τον Κρις Πάιν και είμαι μεγάλος θαυμαστής του τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης. Λατρεύω αυτόν τον τύπο», είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχάλης Κατσουρής: DNA και κινητά θα δείξουν την ταυτότητα του δράστη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Κακοποίηση ζώου: κλώτσησε γατάκι και του έσπασε τη γνάθο (εικόνες)

Μαρούσι: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία