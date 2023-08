Κοινωνία

Φιλαδέλφεια – Δολοφονία Μιχάλη: Στις φυλακές οδηγούνται οι 105 κατηγορούμενοι

Θα κρατηθούν σε 16 διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Τι ισχυρίστηκε ο 40χρονος Κροάτης ο οποίος φέρεται να είναι επικεφαλής των «Bad Blue Boys».

Με τις προφυλακίσεις και των 105 κατηγορουμένων, έπεσε την Κυριακή η αυλαία των απολογιών για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα 7 Αυγούστου.

Την πόρτα των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών πέρασαν συνολικά από την περασμένη Παρασκευή 102 κατηγορούμενοι Κροάτες δύο έλληνες και ένας αλβανικής καταγωγής.

Οι κατηγορούμενοι κατά τη διαδικασία αρνήθηκαν κάθε σχέση με την αιματηρή συμπλοκή, ενώ ένας 40χρονος κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να είναι επικεφαλής της κροατικής ομάδας φανατικών φιλάθλων, «Bad Blue Boys» ισχυρίστηκε στην απολογία του πως ήρθε αεροπορικώς από τη Βιέννη, όπου διαμένει, για να χειροκροτήσουν την ομάδα τους μετά το τέλος της προπόνησης της, και εκεί, όπως ισχυρίστηκε, δέχθηκαν επίθεση από τη αντίπαλη ομάδας, ενώ αρνήθηκε τον αρχηγικό του ρόλο.

Στο μεταξύ οι πολυπληθείς ομάδες των προφυλακισμένων κατηγορούμενων θα κρατηθούν σε συνολικά 16 σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων. Επίσης ομάδα από οκτώ κατηγορούμενους θα μεταφερθεί στις φυλακές Αυλώνα και ομάδα από άλλους έξι θα κρατηθεί στον Κορυδαλλό.

Στο διαβιβαστικό των αρχών περιλαμβάνεται ωστόσο ακόμη ένα πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως.

Ο συνήγορος ενός εκ των Ελλήνων κατηγορουμένων, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» υποστήριξε πως υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνεται ο δράστης που μαχαίρωσε τον άτυχο 29χρονο, ενώ έκανε λόγο και για «ραντεβού θανάτου», μεταξύ των Κροατών χούλιγκαν και οπαδών της ΑΕΚ.

Στο θέμα και στις ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ, αναφέρθηκε και ο συνδικαλιστής της Αστυνομίας, Σταύρος Μπαλάσκας, επίσης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

