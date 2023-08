Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – “Eris”: Νέο εμβόλιο κατά της covid -19

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

-

Νέο εμβόλιο για την Covid θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, αλλά ειδικοί του υγειονομικού τομέα και αναλυτές θεωρούν πιθανόν ότι θα τύχει ψυχρής υποδοχής από το αμερικανικό κοινό, αν και οι νοσηλείες των κρουσμάτων της υποπαραλλαγής Eris, που ανήκει στην παραλλαγή Ομικρον, αυξάνονται σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ειδικοί ελπίζουν ότι οι Αμερικανοί θα υιοθετήσουν το νέο εμβόλιο όπως το εμβόλιο για την γρίπη. Αλλά η ζήτηση για το εμβόλιο έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση από το 2021, οπότε και πρωτοκυκλοφόρησε. Τότε, 240 εκατομμύρια Αμερικανοί, το 73% του πληθυσμού, είχαν εμβολιασθεί με τουλάχιστον μία δόση.

Το φθινόπωρο ου 2022, όταν πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι είτε είχαν προσβληθεί από την νόσο ή είχαν κάνει προηγουμένως εμβόλιο, εμβολιάσθηκαν λιγότερα από 50 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οργανισμοί υγείας και φαρμακεία στις ΗΠΑ θα αρχίσουν να διαθέτουν από τον επόμενο μήνα το επικαιροποιημένο εμβόλιο για την αντιμετώπιση της υποπαραλλαγής Eris που κυριαρχεί από τον προηγούμενο χρόνο.

Θα έρθουν αντιμέτωποι με την μειούμενη ανησυχία του πληθυσμού για τον ιό, την κούραση και τον σκεπτικισμό για την χρησιμότητά του, λέει η διευθύντρια του Survey Methodology του Kaiser Family Foundation, η Ασλεϊ Κίρζινγκερ.

«Αν οι αξιωματούχοι του τομέα της υγείας θέλουν να επιτύχουν τον ετήσιο εμβολιασμό της πλειονότητας των ενηλίκων, θα πρέπει να εξηγήσουν στο αμερικανικό κοινό ότι η Covid δεν έχει τελειώσει και ότι τους απειλεί», λέει.

Η βασική εξήγηση που πρόβαλαν αυτόν τον χρόνο στις έρευνες της κοινής γνώμης οι άνθρωποι που παρέλειψαν να κάνουν ετήσιο εμβολιασμό ήταν ότι πιστεύουν πως έχουν προστασία απέναντι στον ιό λόγω των προηγούμενων δόσεων.





Οπως το εμβόλιο της γρίπης



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την λήξη της πανδημίας τον Μάιο και η αμερικανική κυβέρνηση παρέδωσε το έργο του εμβολιασμού στον ιδιωτικό τομέα. Περισσότερο από 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν στις ΗΠΑ από την Covid, σύμφωνα μετα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Η διευθύντρια του CDC Μάντι Κόεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε podcast ότι περιμένει πως τα εμβόλια, τα οποία θα πρέπει να λάβουν άδεια κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και έγκριση από το CDC, θα κυκλοφορήσουν κατά την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και συμβούλεψε τους Αμερικανούς να τα αντιμετωπίσουν ως προστατευτικό μέτρο που πρέπει να εφαρμόζεται ετησίως μαζί με το εμβόλιο της γρίπης.

Οπως και με την γρίπη, οι Pfizer/BioNTech SE, Moderna και Novavax έχουν παρασκευάσει επικαιροποιημένα εμβόλια για την Covid που θα αντιμετωπίζουν την παραλλαγή που θα κυκλοφορεί αυτό το φθινόπωρο. Τα νέα εμβόλια αντιμετωπίζουν την υποπαραλλαγή XBB.1.5, παρόμοια με την EG.5, και ανήκει στην κυριαρχούσα παραλλαγή Ομικρον.

Οι νοσηλείες στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 40% σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά βρίσκονται ακόμη κατά 90% κάτω από το επίπεδο κορύφωσής τους τον Ιανουάριο 2022, κατά την έκρηξη των κρουσμάτων της Ομικρον, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC.



Στοχευμένος εμβολιασμός;



Ορισμένοι γιατροί συνιστούν τα εμβόλια να στοχεύσουν τους ηλικιωμένους και άτομα υψηλού κινδύνου.

Ο δρ Ουίλιαμ Σάφνερ, λοιμωξιολόγος στο Vanderbilt University και σύνδεσμος με την Συμβουλευτική Επιτροπή Πρακτικών Ανοσοποίησης του CDC, δήλωσε ότι είναι πιθανόν η Επιτροπή να κάνει χαλαρότερη σύσταση υπέρ του εμβολιασμού νεότερων και υγιέστερων ανθρώπων.

«Πρέπει τα παιδιά να λάβουν αυτή την ενισχυτική δόση; Πρέπει ο μέσος άνθρωπος χωρίς υποκείμενη νόσο που ανήκει στην κατηγορία των νεότερων ενηλίκων να λάβει αυτό το εμβόλιο τώρα ή αυτό το εμβόλιο θα πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένο;

Τον περασμένο χρόνο, το CDC είχε συστήσει για τα παιδιά 6 ετών και άνω να λάβουν μία δόση του περυσινού επικαιροποιημένου εμβολίου.

Ο δρ Ντέιβιντ Μπούλγουερ, λοιμωξιολόγος του University of Minnesota δήλωσε ότι σύμφωνα με έρευνα που έχει δημοσιεύσει, άνθρωποι που έχουν λάβει ενισχυτική δόση εμφανίζουν λιγότερο σοβαρά συμπτώματα και για μικρότερο χρονικό διάστημα.

«Οταν ψάχνεις τι να κάνεις για να περιορίσεις την διάρκεια της νόσου, ακόμη και να αρρωστήσεις, ο ενισχυτικός εμβολιασμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχεις», είπε.

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Λάρισα - καταγγελία: 50χρονος ασέλγησε σε 9χρονη