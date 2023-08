Μεταναστευτικό: Σούνακ κατά διακινητών

Κόσμος

Η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού μετά το ναυάγιο στη Μάγχη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έκανε λόγο για "τραγωδία" μετά το ναυάγιο σκάφους που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι μεταναστών στη Μάγχη, επιρρίπτοντας την ευθύνη στις "συμμορίες" διακινητών και δηλώνοντας αποφασισμένος να βάλει τέλος στις αφίξεις παράτυπων μεταναστών μέσω αυτής της πολύ επικίνδυνης οδού.

"Πρόκειται προφανώς για μια φοβερή τραγωδία και οι σκέψεις (του πρωθυπουργού) πηγαίνουν πρώτα και πάνω απ΄όλα στις οικογένειες και στους φίλους εκείνων που έχασαν τη ζωή τους", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ.

"Είναι μια σκληρή υπενθύμιση της επικινδυνότητας των διελεύσεων αυτών και της ζωτικής σημασίας που έχει η διάλυση αυτών των εγκληματικών συμμοριών", πρόσθεσε, εκτιμώντας πως "είναι σωστό για την κυβέρνηση να δράσει επειγόντως" για να θέσει τέλος στις αφίξεις αυτές.

Είπε πως το Λονδίνο εργάζεται από κοινού με τη Γαλλία προκειμένου να χρησιμοποιήσει "όλους τους απαραίτητους μοχλούς" ώστε να εμποδίσει τις παράτυπες διελεύσεις προς την Αγγλία.

Έξι Αφγανοί, η ταυτοποίηση των οποίων συνεχίζεται, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στο ναυάγιο ενός σκάφους που μετέφερε τουλάχιστον 60 μετανάστες από τις βόρειες ακτές της Γαλλίας προς τη νότια Αγγλία.

Η συντηρητική κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ έχει αναγάγει σε προτεραιότητα τη μάχη κατά των παράνομων διελεύσεων της Μάγχης με μικρά σκάφη που έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το 2022, χρονιά ρεκόρ, 45.000 άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν τον διάπλου, παρά τους κινδύνους που διέτρεξαν στο στενό του Πα-ντε-Καλαί, ενός από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, και τον θάνατο τον Νοέμβριο του 2021 τουλάχιστον 27 μεταναστών στο πιο φονικό ναυάγιο που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Η τάση βαίνει μειούμενη από τις αρχές του χρόνου, κάτι που η βρετανική κυβέρνηση αποδίδει στα αποτελέσματα της αμφιλεγόμενης πολιτικής της για να αποθαρρύνει τις αφίξεις, μαζί με μια πολύ σκληρή αντιμεταναστευτική ρητορική.

Εμβληματικό μέτρο, ένας νέος νόμος που έχει καταγγελθεί και από τον ΟΗΕ, που απαγορεύει στο εξής στους μετανάστες που φθάνουν παράτυπα στο βρετανικό έδαφος να ζητήσουν άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο νόμος προβλέπει την απέλασή τους στη χώρα τους ή προς τρίτες χώρες όπως η Ρουάντα, ένα σχέδιο που εμποδίζεται προσώρας από τη δικαιοσύνη.

Οργανώσεις υπεράσπισης των προσφύγων ζητούν από την πλευρά τους να δημιουργηθούν νόμιμοι και ασφαλείς τρόποι προκειμένου οι μετανάστες να μπορούν να φθάνουν στο βρετανικό έδαφος χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

