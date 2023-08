Πολιτική

Πυρηνικά - Ιράν: Λύση της διένεξης μέσω της διπλωματίας

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν για τη Συμφωνία της Τεχεράνης και τις δεσμεύσεις των διεθνών δυνάμεων.

Το Ιράν είναι δεσμευμένο στην επίλυση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμά του με τις διεθνείς δυνάμεις μέσω της διπλωματίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

«Πάντοτε θέλαμε επιστροφή όλων των μερών στην πλήρη συμμόρφωση με την πυρηνική συμφωνία του 2015», δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν.

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για την αναβίωση της συμφωνίας έχουν σταματήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αφού απέτυχαν να αναβιώσουν τη συμφωνία, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δήλωσαν την Πέμπτη, 10 Αυγούστου, πως συμφώνησαν στην αποδέσμευση από τη Νότια Κορέα ιρακινών κεφαλαίων αξίας 6 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση πέντε Αμερικανών υπηκόων που κρατούνται στο Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απελευθερώσουν επίσης Ιρανούς που κρατούνται σε φυλακές των ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως δήλωσε το Ιράν.

