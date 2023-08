Αθλητικά

Νεϊμάρ - Αλ Χιλάλ: Το συμβόλαιο και τα “χρυσά” μπόνους

Η συμφωνία του Βραζιλιάνου με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και τα μπόνους που του προσφέρονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μπόνους, έξτρα αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ιδιωτικό αεροπλάνο, ένα πολύ μεγάλο σπίτι με όλες τις ανέσεις προβλέπει μεταξύ άλλων το συμβόλαιο που πρόκειται να υπογράψει ο Νεϊμάρ με την Αλ Χιλάλ. Το οποίο θα είναι διάρκειας 2+1 χρόνων και από μόνο του , όπως αναφέρουν κορυφαία ευρωπαϊκά ΜΜΕ, του εξασφαλίζει 100 εκατομμύρια ετησίως συν 20 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους.

Σύμφωνα με την γαλλική ιστοσελίδα Footmercato, «οι απολαβές του θα είναι παρόμοιες ή σχεδόν ίδιες με αυτές του Καρίμ Μπενζεμά (200 εκατ. ευρώ ετησίως) καθώς θα έχει τον έλεγχο των δικαιωμάτων του της εικόνας του».

Όπως αναφέρεται «θα λάβει από 300 έως 400 εκατ. ευρώ κατανεμημένα κατά τη διάρκεια του συμβολαίου του».

Εκτός από το...μισθό του, ο Νεϊμάρ θα έχει και άλλα μεγάλα οφέλη στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, θα μένει σε ένα πολύ μεγάλο σπίτι με προσωπικό, θα έχει στη διάθεσή του ένα ιδιωτικό αεροπλάνο όπως συμβαίνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για κάθε νίκη της Αλ Χιλάλ, θα εισπράττει 80.000 ευρώ, ενώ θα κερδίζει 500.000 ευρώ για κάθε ιστορία ή ανάρτηση που δημοσιεύεται στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα και προωθεί τη Σαουδική Αραβία.



Πρόκειται, σύμφωνα με το Footmercato, για τη λίστα που διαπραγματεύτηκε ο Νεϊμάρ με την Αλ Χιλάλ και έκανε δεκτή ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας

