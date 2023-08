Αθλητικά

Τένις: Πρεμιέρα για Τσιτσιπά στο διπλό - Η Σάκκαρη περιμένει την αντίπαλό της

Η βροχή διέκοψε τα περισσότερα χθεσινά ματς στο Σινσινάτι και το σημερινό πρόγραμμα είναι ασφυκτικά γεμάτο

Φουλ δράση σήμερα στο Σινσινάτι, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ξεκινά με το διπλό τις υποχρεώσεις του. Η χθεσινή βροχή δεν επέτρεψε ούτε στα μισά παιχνίδια να ολοκληρωθούν κι έτσι οι διοργανωτές έχουν γεμίσει το πρόγραμμα με πάρα πολλά παιχνίδια.

Ο Στέφανος αναμένεται να παίξει με συμπαίκτη τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς-Φοκίνα λίγο μετά τις 00:30 ώρα Ελλάδος, στον πρώτο γύρο του διπλού, κόντρα στους… γνώριμους πλέον (τους έχει αντιμετωπίσει 7 φορές μέσα σε ένα χρόνο) Αρεβάλο και Ροζέρ. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί 5ος στη σειρά, στο Court 11, με τρία ματς γυναικών και ένα διπλό να προηγούνται (ώρα έναρξης 18:00 Ελλάδος).

Τα ξημερώματα θα γίνει γνωστή και η αντίπαλος της Σάκκαρη, αφού Κιρστέα και Αλεξάντροβα δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν χθες (το παιχνίδι τους αναμένεται να αρχίσει μετά τις 01:00)

Αποσύρθηκαν Μάρεϊ και Σβιτολίνα

Ο Αντι Μάρεϊ αποφάσισε να μην αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων, ενώ και η Σβιτολίνα απέσυρε την συμμετοχή της και το μεγάλο ματς με την Βοζνιάκι δεν θα γίνει σήμερα (ήταν να γίνει χθες, αλλά τα χάλασε η βροχή). Ετσι η Δανέζα θα αντιμετωπίσει την Γαλλίδα Γκράτσεβα.

Πρεμιέρα στις ΗΠΑ μετά από τρία χρόνια θα κάνει ο Τζόκοβιτς, ο οποίος θα παίξει στο διπλό με συμπαίκτη τον Κάσιτς και αντιπάλους τους Τζέιμι Μάρεϊ και Μάικλ Βίνους.

Στα ματς που πρόλαβαν να ολοκληρωθούν χθες, ξεχώρισαν η νίκη του Αλιασίμ επί του Μπερετίνι (στο αναμφίβολα πιο ενδιαφέρον ζευγάρι του πρώτου γύρου) με 4-6, 6-2, 6-3, η νίκη του Τόμπσον επί του Ισνερ με 7-6, 7-6, καθώς και η πρόκριση της Βίνους Γουίλιαμς επί της Κουντερμέτοβα με 6-4, 7-5.

Ο Σταν Βαβρίνκα κόντρα στον Νακασίμα, θα αναγκαστεί να παίξει σήμερα το τελείωμα του τρίτου σετ, καθώς το παιχνίδι διεκόπη ενώ είχε προβάδισμα με 5-2 (1-1 στα σετ).

Δείτε ΕΔΩ όλο το πρόγραμμα της ημέρας (15/8).

