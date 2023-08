Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ – Παπανικολάου: Χωρίς τον αρχηγό στο Αμπόύ Ντάμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής άσος έμεινε στην Αθήνα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην σύζυγο του, η οποία θα γεννήσει σύντομα το δεύτερο παιδί τους.

-

Η αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, αναχώρησε με προορισμό το Αμπού Ντάμπι για τους φιλικούς αγώνες με τις ΗΠΑ (18/8) και την Γερμανία (19/8), εν' όψει του Mundobasket 2023.

Στο αεροσκάφος, δεν επιβιβάσθηκε ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός έμεινε στην Αθήνα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην σύζυγο του, η οποία θα γεννήσει σύντομα το δεύτερο παιδί τους.

Ο Παπανικολάου, θα ενσωματωθεί στην αποστολή τις επόμενες ημέρες, ενώ οι 13 παίκτες που αναχώρησαν για το Αμπου Ντάμπι, είναι οι Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης, Μιχάλης Λούντζης, Ντίνος Μήτογλου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Δημήτρης Μωραϊτης, Τόμας Ουόκαπ, Γιώργος Τσαλμπούρης και Μανώλης Χατζηδάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)