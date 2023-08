Οικονομία

Γερμανικός Τύπος: Έπαινοι για την ελληνική οικονομία

Ο γερμανικός Τύπος σχολιάζει την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας, εκθειάζοντας τις πολιτικές Μητσοτάκη.

«Πριν από οχτώ χρόνια η Αθήνα ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια από τις πρωταθλήτριες στην ανάπτυξη χώρες στην Ευρώπη χάρη στις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική σταθερότητα» και «με την ελληνική οικονομία σε διαρκώς ανοδική πορεία, ο μηνιαίος δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε στις 111,1 μονάδες τον Ιούλιο» γράφει ο ανταποκριτής του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου (RND) στην Αθήνα, Γκερντ Χέλερ, τονίζοντας ότι «Το κλίμα δύσκολα θα μπορούσε να είναι καλύτερο» και πως «στην Ελλάδα επικρατεί ευφορία».

Επαινώντας την οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατά την τελευταία τετραετία, ο δημοσιογράφος τονίζει ακόμη πως «οι πολιτικές του συντηρητικού πρωθυπουργού είναι φιλικές προς τις επιχειρήσεις, όμως ταυτοχρόνως έχουν και έντονο κοινωνικό πρόσημο. Ο Μητσοτάκης ανακούφισε τους εργαζόμενους μειώνοντας τους φόρους εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό σταδιακά από τα 650 στα 780 ευρώ. Από το 2019, ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε από 2,2 σε 2,6 εκατομμύρια, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 17,3% σε 11,1%. Την ανωτέρω πρόοδο επιβράβευσαν οι ψηφοφόροι και στις πρόσφατες εκλογές. [...] Έτσι η Ελλάδα, που κάποτε θεωρείτο αδύνατον να κυβερνηθεί, αποτελεί σήμερα ένα από τα περισσότερο πολιτικά σταθερά κράτη της Ε.Ε.»

Μεταξύ άλλων, όσον αφορά την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, ο Χέλερ εξηγεί πως «κάτι τέτοιο δεν θα βελτίωνε μόνο τις δυνατότητες αναχρηματοδότησης του ελληνικού κράτους, αλλά θα διευκόλυνε τις ελληνικές επιχειρήσεις να δανειστούν με ευνοϊκότερους όρους και να επενδύσουν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το κλειδί για τη βιώσιμη επιστροφή της πρώην χώρας της κρίσης. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν έντονα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, όμως αποτελώντας 14% του Α.Ε.Π., εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 23%», καταλήγει ο ανταποκριτής.

