Κόσμος

Φλόριντα: Εννιάχρονος πυροβόλησε εξάχρονο στο κεφάλι και τον σκότωσε

Πως συντελέστηκε η τραγωδία που στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού.

-

Τραγωδία με πυροβολισμούς, συνέβη στις ΗΠΑ, με θύμα έναν εξάχρονο και θύτη έναν εννιάχρονο.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο άτυχος εξάχρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα (τοπική ώρα), όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσε ο βοηθός αρχηγού του γραφείου του σερίφη του Τζάκσονβιλ. Το θύμα είχε τραυματιστεί στο κεφάλι με μία μόνο σφαίρα, είπε.

Ένας ενήλικας ήταν παρών στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών, αλλά οι αρχές δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν τη σχέση μεταξύ εκείνου και των παιδιών ή τη σχέση μεταξύ των δύο παιδιών βάσει της τοπικής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων.

Η έρευνα συνεχίζεται, αλλά οι αρχές δεν έχουν βρει καμία ένδειξη εγκληματικής βίας που έχει προηγηθεί, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που αφορά ανήλικους και τη χρήση όπλων. Τον Ιούλιο, ένα 17χρονο αγόρι συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο αφού πυροβόλησε θανάσιμα έναν 14χρονο στο Ανατολικό Χάρλεμ.

Σημειώνεται πως η ένοπλη βία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των Αμερικανών. Το 2023, περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, σύμφωνα με το σχετικό Αρχείο.

