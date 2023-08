Κόσμος

Λιβύη: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τις συγκρούσεις ενόπλων (εικόνες)

Η Ειδική Δύναμη Αποτροπής και η Ταξιαρχία 444 τυπικά ορκίζονται πίστη στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας όμως οι μάχες ανάμεσά τους έκαναν κομμάτια τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε τους τελευταίους μήνες στην Τρίπολη

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο ισχυρές ένοπλες ομάδες στην πρωτεύουσα της Λιβύης φάνηκαν να σταματούν χθες Τρίτη έπειτα από τα χειρότερα επεισόδια στην Τρίπολη εδώ και πάνω από έναν χρόνο, μετά την απελευθέρωση αξιωματικού της μιας, το έναυσμα της αναμέτρησης.

Υπηρεσία υγείας της λιβυκής πρωτεύουσας ανέφερε πως τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν. Δεν διευκρίνισε αν ο απολογισμός αυτός συμπεριλαμβάνει άμαχους. Η λεγόμενη Ειδική Δύναμη Αποτροπής και η Ταξιαρχία 444 συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες στην Τρίπολη. Η σύγκρουση ανάμεσά τους από το βράδυ προχθές Δευτέρα που συνεχίστηκε χθες προκάλεσε τρόμο στην πρωτεύουσα.

Μαύρος καπνός υψωνόταν σε τομείς της πόλης κι ο ήχος βαρέων όπλων αντηχούσε σε τομείς της πρωτεύουσας. Οι δύο σχηματισμοί τυπικά ορκίζονται πίστη στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ). Οι μάχες ανάμεσά τους έκαναν κομμάτια τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε τους τελευταίους μήνες στην Τρίπολη και υπογράμμισε της κυβέρνησης της άλυτης σύγκρουσης στη Λιβύη.

Στη Λιβύη επικρατεί χάος από το 2011, όταν εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το NATO ανέτρεψε το καθεστώς του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι. Στην πλούσια σε πετρέλαιο χώρα έκτοτε συγκρούονται για εξουσία μια μυριάδα ένοπλες οργανώσεις και δυο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μια στη δύση, η άλλη στην ανατολή.

Επιχείρηση ευρείας κλίμακας των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, με σκοπό να καταληφθεί η Τρίπολη, απέτυχε το 2020. Έκτοτε συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός. Η Τουρκία, που τάχθηκε στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης ΚΕΕ, διατήρησε στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη.

Ωστόσο δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη πρόοδος για την εξεύρεση διαρκούς λύσης και στο πεδίο, ένοπλες ομάδες που πλέον έχουν εξασφαλίσει επίσημη αναγνώριση και χρηματοδότηση από την κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα συνεχίζουν να διεκδικούν η καθεμιά για τον εαυτό της μεγαλύτερη εξουσία.

Πέρυσι ομάδες που υποστήριξαν αντίπαλη κυβέρνηση, που ονόμασε το κοινοβούλιο, με έδρα την ανατολική Λιβύη, αποπειράθηκαν να εκδιώξουν τον πρωθυπουργό Ντμπάιμπα, αλλά απέτυχαν παρά τις μάχες. Σποραδικές μάχες έχουν αναφερθεί εξάλλου φέτος στη Ζαουίγια, δυτικά της πρωτεύουσας.

Η Ειδική Δύναμη Αποτροπής, που ελέγχει το διεθνές αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης, συνέλαβε τον Μαχμούντ Χάμζα, επικεφαλής της Ταξιαρχίας 444, που ήθελε να ταξιδέψει. Ο κ. Χάμζα ανήκε στο παρελθόν στην Ειδική Δύναμη Αποτροπής και συχνά διαδραματίζει κρίσιμο μεσολαβητικό ρόλο.

Έκκληση για αιμοδοσία

Ακόμη μια ένοπλη δύναμη, ο Μηχανισμός Υποστήριξης της Σταθεροποίησης, ανέπτυξε μαχητές και οχήματα στην Τρίπολη αλλά δεν ενεπλάκη στις μάχες. Πτήσεις εξετράπησαν χθες από το Μιτίγκα προς αεροδρόμιο στη Μισράτα, περίπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης, σύμφωνα με αεροπορικές εταιρείες και αξιωματούχους των δυο αεροδρομίων.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη εξέφρασε «ανησυχία» για τα γεγονότα και τις συνέπειες «για τους άμαχους», καλώντας να υπάρξει «άμεση αποκλιμάκωση» και να γίνει «διάλογος». Οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν επίσης να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Το υπουργείο Υγείας απηύθυνε έκκληση για αιμοδοσία. Ήδη στα τέλη Μαΐου η Ειδική Δύναμη Αποτροπής και η Ταξιαρχία 444 είχαν εμπλακεί σε συγκρούσεις, που πάντως είχαν απολογισμό μόνο μερικούς ελαφρά τραυματίες.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2022, συγκρούσεις ανάμεσα στην Ειδική Δύναμη Αποτροπής και άλλες ένοπλες οργανώσεις, στο πλαίσιο της κυβερνητικής κρίσης, είχαν απολογισμό περίπου πενήντα νεκρούς στην πρωτεύουσα.

