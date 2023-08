Άλεκ Μπάλντουιν: Ανατροπή στην υπόθεση

Κόσμος

Μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για το θάνατο της 42χρονης κινηματογραφίστριας.

Πρόσφατα ο Alec Baldwin απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για το θάνατο της κινηματογραφίστριας Halyna Hutchins στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust», όπου το όπλο που κρατούσε, και που εκτόξευσε τη μοιραία σφαίρα, αποδείχθηκε πως ήταν αληθινό.

Όμως φαίνεται πως δεν έχει γραφτεί ακόμα η τελευταία πράξη του θρίλερ που βιώνει ο ηθοποιός, καθώς σύμφωνα με μια νέα μελέτη ειδικού, τράβηξε τη σκανδάλη.

«Παρόλο που ο Alec Baldwin επανειλημμένα αρνήθηκε ότι τράβηξε τη σκανδάλη, δεδομένων των δοκιμών, των ευρημάτων και των παρατηρήσεων, η σκανδάλη πρέπει να τραβήχτηκε αρκετά ώστε να απελευθερώσει σφαίρα από το ρεβόλβερ» έγραψε η αναφορά που υπογράφουν οι Lucien Haag και Mike Haag, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του «People».

Να υπενθυμίσουμε ότι το δυστύχημα, που συνέβη τον Οκτώβριο του 2021 στο κινηματογραφικό σετ, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της 42χρονης Hutchins και τον τραυματισμό του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Joel Souza. Ο 65χρονος ηθοποιός και παραγωγός είχε βρεθεί, τότε, αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, από τις οποίες ωστόσο απαλλάχθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Ίσως όμως η νέα αναφορά να κάνει την ανατροπή σε αυτό το αληθινό θρίλερ.

