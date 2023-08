Κόσμος

Βέλγιο: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ μετά από βλάβη σε παιχνίδι (βίντεο)

Οι έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη από τις αρχές.

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το ατύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή σε λούνα παρκ στο La Hestre του Βελγίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για λόγους που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποσαφηνιστεί, η μπάρα προστασίας σε ένα παιχνίδι «άνοιξε» ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε λειτουργία. Το ατύχημα είχε απολογισμό επτά τραυματισμούς.

La Hestre. Drame a un manege. pic.twitter.com/8vNjYOPhrv — moh (@Mohjuventuss) August 14, 2023

Τρεις από τους τραυματίες έχουν ήδη χειρουργηθεί, ενώ οι έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη από τις αρχές.

