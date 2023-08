Δούναβης: Ρωσική επιδρομή σε αποθήκες σιτηρών (βίντεο)

Τα λιμάνια της Ουκρανίας στο Δούναβη εξασφάλιζαν περίπου το ένα τέταρτο των εξαγωγών σιτηρών πριν η Ρωσία αποσυρθεί τον Ιούλιο από την υπόστηριζόμενη από τον ΟΗΕ συμφωνία

Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύxτας στη νότια Ουκρανία, προκάλεσαν ζημιές σε σιλό και σε αποθήκες δημητριακών σε ένα από τα λιμάνια του Δούναβη, σημαντικού για την εμπορία σιτηρών, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Another video from #Reni, #Odesa region, south #Ukraine, where #Russia conducted another attack UAV strike on the Danube Delta port. This video below was also filmed from #Romania across the Danube river:



pic.twitter.com/gvexag65uE