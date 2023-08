Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί που επέλεξαν οι ωφελούμενοι

Οι επιταγές που ενεργοποιήθηκαν και οι προορισμοί που ήρθαν πρώτοι στην προτίμησή τους.

Συνολικά 25.982 επιταγές του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας στο διάστημα 1-15 Αυγούστου 2023, ενώ επίσης ενεργοποιήθηκαν 2.243 επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο πιο δημοφιλής προορισμός ήταν η Εύβοια, ενώ ακολούθησαν η Χαλκιδική και η Πρέβεζα.

Οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-2024 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα της Β. Εύβοιας και της Σάμου, αλλά και της Ρόδου, κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% και των πολυτέκνων σε 20%.

Για ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ

