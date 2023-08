Οικονομία

Global Wealth Report: Ο πλουσιότερος λαός του κόσμου

Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι στον κόσμο και πώς βγήκε το αποτέλεσμα της έρευνας. Ποιοι ακολουθούν.

Οι Βέλγοι είναι οι πλουσιότεροι στον κόσμο, με 228.594 ευρώ πλούτο κατά μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία του Global Wealth Report, τα οποία δημοσιεύει σήμερα ο βελγικός Τύπος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global Wealth Report, ο μέσος πλούτος των Βέλγων ανέρχεται σε 228.594 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί Βέλγοι ενήλικες έχουν περισσότερα από 228.594 ευρώ και οι άλλοι μισοί λιγότερα.

«Η πρώτη θέση μας επιτεύχθηκε με αξιοσημείωτο τρόπο», εξηγεί ο οικονομικός δημοσιογράφος Paul D'hoore στο VTM Nieuws. «Διότι στην πραγματικότητα δεν γίναμε πλουσιότεροι, αλλά λιγότερο φτωχοί. Το 2022 δεν ήταν μια καλή χρονιά. Τα χρηματιστήρια έπεσαν και τα επιτόκια άρχισαν να ανεβαίνουν. Όλοι έγιναν λίγο φτωχότεροι».

Η Αυστραλία έρχεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης του Global Wealth Report με μέσο πλούτο 226.310 ευρώ, ενώ το Χονγκ Κονγκ έρχεται στην τρίτη θέση με 185.118 ευρώ.

