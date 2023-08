Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε την κράτηση Αμερικανού στρατιώτη

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια δήλωση της Πιονγκγιάνγκ για το θέμα αυτό από την αρχή της υπόθεσης Κινγκ

Ο αμερικανός στρατιώτης, που λιποτάκτησε τον Ιούλιο στη Βόρεια Κορέα, επεδίωξε να διαφύγει «από τις κακομεταχειρίσεις και τις φυλετικές διακρίσεις στον αμερικανικό στρατό», μετέδωσε σήμερα το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA παρέχοντας την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση πως ο Τράβις Κινγκ κρατείται από την Πιονγκγιάνγκ.

«Σύμφωνα με έρευνα αρμόδιου οργάνου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ο Τράβις Κινγκ παραδέχθηκε πως εισήλθε παράνομα στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», μετέδωσε το KCNA.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια δήλωση της Πιονγκγιάνγκ για το θέμα αυτό από την αρχή της υπόθεσης Κινγκ. Αυτός ο αμερικανός στρατιώτης επρόκειτο να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από προβλήματα που είχε με τη νοτιοκορεατική δικαιοσύνη, όμως στις 18 Ιουλίου διέσχισε τα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα αφού αναμίχθηκε με μια ομάδα τουριστών που επισκέπονταν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τα δύο κορεατικά κράτη.

«Στη διάρκεια της έρευνας, ο Τράβις Κινγκ παραδέχθηκε πως αποφάσισε να έρθει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας εξαιτίας της αποστροφής του για την απάνθρωπη μεταχείριση και τις φυλετικές διακρίσεις στους κόλπους του αμερικανικού στρατού», μετέδωσε το KCNA.

Παραμένει υπό τον έλεγχο

Ο Τράβις Κινγκ «παραμένει υπό τον έλεγχο των στρατιωτών του Λαϊκού Στρατού της Κορέας αφού εισήλθε εσκεμμένα» σε μια βορειοκορεατική ζώνη, πρόσθεσε το πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά πως ο στρατιώτης βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο Κινγκ «εξέφρασε τη βουλησή του να ζητήσει καταφύγιο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή σε μια τρίτη χώρα, λέγοντας πως είναι απογοητευμένος από την ανισότητα στην αμερικανική κοινωνία», διαβεβαίωσε ακόμη το KCNA, διευκρινίζοντας πως έρευνα του καθεστώτος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι συχνά επικαλούνται το ρατσισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα στις ΗΠΑ για να απαντήσουν σε αμερικανικές επικρίσεις. Αύριο, Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει για να συζητήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Ο στρατιώτης Τράβις Κινγκ είχε μόλις βγει από τη φυλακή στη Νότια Κορέα έπειτα από ένα καβγά σε μπαρ και διαπληκτισμό με αστυνομικούς. Επρόκειτο να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις.

Αυτό το μήνα, ο θείος του Κινγκ, ο Μίρον Γκέιτς, δήλωσε στο ABC News πως ο ανιψιός του, ο οποίος είναι μαύρος, αντιμετώπισε ρατσισμό στη διάρκεια της στρατιωτικής ανάπτυξής του και πως, μετά τον εγκλεισμό του σε νοτιοκορεατική φυλακή, δεν ακουγόταν ο ίδιος άνθρωπος.

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου, η αμερικανική διοίκηση είχε αναφέρει πως η Πιονγκγιάνγκ «απαντά» στα αιτήματα σχετικά με το στρατιώτη. Η Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επιτηρεί την εκεχειρία που έβαλε τέλος στις μάχες του πολέμου της Κορέας, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα πως άρχισε συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα σχετικά με τον Τράβις Κινγκ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος είχε επίσης επιβεβαιώσει πως υπήρξε επαφή με την Πιονγκγιάνγκ, δήλωσε ωστόσο πως δεν έχει πληροφορίες αναφορικά με το πού βρίσκεται ο στρατιώτης ή για την κατάσταση της υγείας του.Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα σχόλια του Κινγκ, όπως μεταδόθηκαν από το KCNA, και πως επικεντρώνει στην ασφαλή επιστροφή του.

Το πρώτο επίσημο σχόλιο της Βόρειας Κορέας για τον στρατιώτη Κινγκ είναι καθαρή προπαγάνδα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σου Κιμ, πρώην αναλύτρια της CIA και σήμερα εμπειρογνώμων σε θέματα πολιτικής πρακτικής στην LMI Consulting.

«Το γεγονός ότι ο Κινγκ πέρασε στη Βόρεια Κορέα προσέφερε στο καθεστώς του Κιμ μια πολυσχιδή ευκαιρία, πρώτα-πρώτα την ενδεχόμενη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απελευθέρωση του Κινγκ», δήλωσε υπογραμμίζοντας πως οι Βορειοκορεάτες είναι «σκληροί διαπραγματευτές».

Ευκαιρία για προπαγάνδα

«Είναι επίσης μια ευκαιρία για το καθεστώς να κάνει προπαγάνδα, να γυρίσει την κατάσταση με τρόπο ώστε να επικρίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εκφράσει τη βαθιά εχθρότητα της Πιονγκγιάνγκ έναντι της Ουάσινγκτον», πρόσθεσε.

Λίγο πριν μεταδώσει τα σχόλιά του για τον Τράβις Κινγκ, το KCNA είχε μεταδώσει μια ανακοίνωση στην οποία επικρινόταν η αυριανή συζήτηση στον ΟΗΕ για την κατάσταση των δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα ενώ η Αμερικη χαρακτηριζόταν «αυτοκρατορία των αντιλαϊκών κακών, πλήρως διεφθαρμένη από όλων των ειδών τα κοινωνικά κακά» και κατηγορούνταν ότι «ενθαρρύνει τις φυλετικές διακρίσεις, όπως και τα εγκλήματα με πυροβόλα όπλα, την κακομεταχείριση των παιδιών και την καταναγκαστική εργασία», ενώ «επιβάλλει σε άλλες χώρες προδιαγραφές αντίθετες προς την ηθική σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποθάλπει ταραχές και εσωτερική σύγχυση».

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Τιχόνοφ, καθηγητή κορεατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, καθώς ο Τράβις Κινγκ «είναι μαύρος, φαντάζομαι πως για τους Βορειοκορεάτες αποκτά κάποια αξία σε όρους προπαγάνδας».

