Κόσμος

Γερμανία: Νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αυστηρές επισημάνσεις μελών της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται για συνολική απελευθέρωση. Οι όροι, οι ποσότητες και πότε αναμένεται η ψήφιση.

-

Η Γερμανία έκανε σήμερα άλλο ένα βήμα προς τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς με την υιοθέτηση από το υπουργικό συμβούλιο του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο θα συνοδευτεί από μια εκστρατεία πρόληψης με στόχο τους νέους.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, ο γερμανός υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «καμπή σε μια δυστυχώς αποτυχημένη πολιτική για την κάνναβη».

«Κανένας δεν πρέπει να παρεξηγήσει το νόμο. Η χρήση της κάνναβης θα νομιμοποιηθεί. Εντούτοις παραμένει επικίνδυνη», ανέφερε επίσης ο υπουργός σε κοινή δήλωση του υπουργείου του και του υπουργείου Γεωργίας. «Η προστασία των παιδιών και των νέων ανθρώπων είναι κεντρική συνιστώσα ολόκληρου του νομοσχεδίου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει τώρα να συζητηθεί και να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο, θα μπορεί κάποιος από την ηλικία των 18 ετών να αγοράζει και να έχει στην κατοχή του μέχρι 25 γραμμάρια κάνναβης.

Η Γερμανία θα αποκτήσει έτσι μία από τις πιο φιλελεύθερες νομοθεσίες στην Ευρώπη, ακολουθώντας τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο, που νομιμοποίησαν την κάνναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς το 2021 και το 2023 αντίστοιχα.

Το αρχικό σχέδιο του κυβερνητικού συνασπισμού του σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς με τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους προχωρούσε πολύ περισσότερο, αλλά αναθεωρήθηκε μπροστά στις επιφυλάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεταρρύθμιση προκαλεί επίσης τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, καθώς και των συνδικάτων των αστυνομικών και εκείνων των δικαστών, που εκτιμούν ότι δεν θα βάλει τέλος στο λαθρεμπόριο, κάτι που είναι ένας από τους στόχους της. Οι υποστηρικτές της ελπίζουν ότι θα περιορίσει τη μαύρη αγορά, θα προστατεύσει τους χρήστες από μολυσμένη κάνναβη και θα μειώσει το φόρτο εργασίας του δικαστικού συστήματος.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό, θα είναι επίσης δυνατό να καλλιεργεί κάποιος μέχρι τρία φυτά κάνναβης για προσωπική χρήση.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει τη δημιουργία μη κερδοσκοπικών ενώσεων, τα ενήλικα μέλη των οποίων -ο αριθμός τους περιορίζεται στα 500- θα μπορούν να καλλιεργούν το φυτό υπό την επίβλεψη των δημόσιων αρχών μόνο για να το καταναλώνουν τα ίδια.

Η δραστηριότητα αυτών των «Cannabis Social Clubs» -όπως τα ίδια ονομάσθηκαν- θα υπόκειται σε κανόνες: δεν θα μπορούν να εφοδιάζουν παρά μόνο τα μέλη τους και το πολύ με 50 γραμμάρια το μήνα. Για τους νέους από 18 ως 21 ετών, θα είναι λίγο λιγότερο: 30 γραμμάρια το μήνα. Οι λέσχες αυτές θα ελέγχονται από τις δημόσιες αρχές.

Η κατανάλωση κάνναβης δεν θα επιτρέπεται μέσα σ' αυτές τις λέσχες ούτε σε απόσταση 200 μέτρων γύρω απ' αυτές, καθώς και γύρω από σχολεία, παιδικές χαρές, χώρους αθλητισμού και ενώσεις νέων.

Ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ προβλέπει εξάλλου να πραγματοποιήσει μια μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο τους νέους για τους κίνδυνους που έχει η κάνναβη για τον εγκέφαλο, «οι οποίοι είναι ιδιαίτερα μεγάλοι όταν αυτός (ο εγκέφαλος) βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης».

«Για τους νέους (σ.σ.: κάτω των 18 ετών) η κατανάλωση παραμένει απαγορευμένη και για τους νεαρούς ενηλίκους (έως 21 ετών) είναι περιορισμένη», υπενθύμισε ο υπουργός σε ανακοίνωσή του.

Το νομοσχέδιο είναι πιθανό να υποστεί αλλαγές όταν συζητηθεί στη γερμανική κάτω βουλή, την Μπούντεσταγκ, μετά τις θερινές διακοπές. Η άνω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, η Μπούντεσρατ, πρόκειται επίσης να συζητήσει το νομοσχέδιο, αν και το υπουργείο Υγείας επισήμανε πως δεν χρειάζεται έγκριση από αυτή την τελευταία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)