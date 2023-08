Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αγγλία στον τελικό με μεγάλη νίκη κόντρα στην Αυστραλία (εικόνες)

"Ευρωπαϊκός" τελικός στο Μουντιάλ γυναικών καθώς την Ισπανία στον αγώνα για την διεκδίκηση του τίτλου ακολούθησε η Αγγλία, "πετώντας εκτός" την συνδιοργανώτρια Αυστραλία.

Η Αγγλία έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία της, με τη νίκη με 3-1 επί της Αυστραλίας, διαλύοντας τα όνειρα της εθνικής ομάδας της συν-διοργανώτριας χώρας, και δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό τελικό εναντίον της Ισπανίας.

Η Έλα Τουν άνοιξε στο 36ο λεπτό τις αποστάσεις στο σκορ παγώνοντας τους 75.784 φιλάθλους που βρέθηκαν στο «stadium Australia» στο Σίδνεϊ, αλλά η αρχηγός της Αυστραλίας Σαμ Κερ ισοφάρισε και αποκατέστησε την...τάξη με ένα εκπληκτικό σουτ από 25 μέτρα στο 64ο λεπτό.





Όμως η άμυνα της Αυστραλίας απέτυχε να διώξει μια ψηλή μακριά μπάλα επτά λεπτά αργότερα, πριν η η Λόρεν Χεμπ στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Η Κερ έφτασε ξανά κοντά στην ισοφάριση , αλλά η Αλέσια Ρούσο ήταν εκείνη, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος που διαμόρφωσε το τελικό σκορ (1-3) , για να στείλει τις πρωταθλήτριες Ευρώπης, ηττημένες στους ημιτελικούς στα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα, στον τελικό της Κυριακής.

