Μουντιάλ Γυναικών: Πρόκριση της Ισπανίας σε ένα ματς - θρίλερ (εικόνες)

Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία θα διεκδικήσει το τρόπαιο στην κορυφαία διοργάνωση.

Ενα συγκλονιστικό τελευταίο δεκάλεπτο «έκρυβαν» η Ισπανία και η Σουηδία, στον σημερινό (15/8) πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ ποδοσφαίρου γυναικών 2023, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Μετά από 81 λεπτά χωρίς αξιόλογες φάσεις (σ.σ. με εξαίρεση ένα εξ επαφής σουτ της πεσμένης Ρεντόντο από το ύψος της μικρής περιοχής), η μόλις 19 ετών, Σάλμα Παραλουέλο άνοιξε το σκορ για τις εκπροσώπους της Ιβηρικής χερσονήσου, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην Ισπανία. Ομως οι Σουηδές, αντέδρασαν και στο 88ο λεπτό ισοφάρισαν με την Ρεμπέκα Μπλόμκβιστ.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση, η Ολγκα Καρμόνα σκόραρε στο 90ο λεπτό και χάρισε στην «ρόχα» μία σπουδαία πρόκριση, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία θα διεκδικήσει το τρόπαιο στην κορυφαία διοργάνωση.

Η αναμέτρηση, έγινε παρουσία 43.217 θεατών στο «Eden Park» του Οκλαντ, ενώ στον τελικό, η εθνική Ισπανίας θ' αντιμετωπίσει την νικήτρια του -χρονικά- δεύτερου ημιτελικού, που θα διεξαχθεί αύριο (16/8) ανάμεσα στην «οικοδέσποινα» Αυστραλία και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αγγλία.

