Πέθανε η Ρενάτα Σκότο

Ο καλλιτεχνικός κόσμος θρηνεί και αποχαιρετά μια από τις πιο αναγνωρισμένες υψιφώνους της διεθνούς σκηνής της όπερας.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ιταλίδα σοπράνο της Όπερας Ρενάτα Σκότο, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της Σαβόνας, γενέτειρας της διάσημης υψίφωνου. «Μοναδική ερμηνεύτρια, μεγάλη μουσικός και καλλιτέχνιδα, μια σπουδαία γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Καλλιεργημένη, εκλεπτυσμένη, γενναιόδωρη… ένας απλός άνθρωπος», έγραψε ο Μάρκο Ρούσο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων (ANSA), η Ρενάτα Σκότο άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Γεννημένη στις 24 Φεβρουαρίου 1934 στη Σαβόνα της βορειοδυτικής Ιταλίας, σπούδασε κλασικό τραγούδι στο Μιλάνο και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στον ρόλο της Βιολέτας στην όπερα «Λα Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι.

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της, εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και στη Σκάλα του Μιλάνου.

«Είμαι συντετριμμένος από τον θάνατο της Ρενάτα Σκότο, μιας από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες όπερας όλων των εποχών», έγραψε ο τενόρος Πλάσιντο Ντομίνγκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

