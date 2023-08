Οικονομία

Φωτιές - Φυσικές καταστροφές: Επίσπευση στις αποζημιώσεις των πληγέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρχονται απλοποιημένα έντυπα, κατάργηση πολλών αυτοψιών, αλλά και "ταβάνι" στα ποσά και μικρότερες προθεσμίες

-





Τροποποιητική απόφαση για την ενίσχυση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, με την οποία επισπεύδονται και απλουστεύονται όλες οι διαδικασίες, καταργούνται γραφειοκρατικά προσκόμματα, τόσο σε ότι αφορά στην υποβολή αιτήσεων αλλά και στους ελέγχους, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ προστίθενται και νέες χορηγίες, εξέδωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός των άλλων, θα ενισχύονται και οι ιδιοκτήτες των δευτερευουσών κατοικιών που επλήγησαν από πυρκαγιά, ενώ από το νέο χρόνο η δαπάνη για οι αποζημιώσεις για καταστροφές θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Κλιαματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, με την απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης για τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», την οποία επιμελήθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, προβλέπεται η καταβολή στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματικών ποσών ενισχύσεων, ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων προς τα νοικοκυριά που επλήγησαν, ως εξής:

1. Οικονομική ενίσχυση ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, προσαυξημένη ανάλογα, για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες

2. Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας κατοικίας, ενώ η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας

3. Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Επιπλέον, με την υπ. αρ. 31 ΕΞ2023/11.08.2023 (Β΄5072) απόφαση, προβλέπονται πέραν όσων ίσχυαν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τα παρακάτω:

1. Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και στους ιδιοκτήτες δευτερευουσών κατοικιών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών, ή και για την αντικατάσταση της οικοσκευής και στους ιδιοκτήτες δευτερευουσών κατοικιών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές μειωμένη κατά 50% έναντι της προβλεπόμενης ενίσχυσης για κύριες κατοικίες.

2. Ελαχιστοποίηση αυτοψιών μετά από φυσικές καταστροφές στην περίπτωση που έχουν διενεργηθεί αυτοψίες από τη γενική διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να μην γίνονται επιπλέον αυτοψίες από τις επιτροπές που συγκροτούνται από τον δήμο για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη των οικογενειών στο πρόγραμμα ενίσχυσης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο απλουστεύονται οι διαδικασίες και συντομεύονται οι χρόνοι για την ενίσχυση των πληγέντων, καθώς οι αυτοψίες από τη ΓΔΑΕΦΚ διενεργούνται πλέον άμεσα, μετά την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

3. Απλοποίηση διαδικασίας για τους πολίτες, καθώς την απόφαση συνοδεύουν επικαιροποιημένα, απλουστευμένα και βελτιωμένα υποδείγματα δηλώσεων για τους πολίτες, αλλά και για τις υπηρεσίες του δήμου, ενσωματώνοντας σε αυτές, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία για τους πολίτες, αλλά και να απλοποιηθεί η σχετική διαδικασία λόγω της διενέργειας αυτοψιών από τη ΓΔΑΕΦΚ.

4. Μείωση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος επιχορήγησης που υποχρεούνται να υποβάλουν οι δήμοι στη ΓΔΑΕΦΚ σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής, ενώ μέχρι τώρα η προβλεπόταν προθεσμία έξι (6) μηνών. Με αυτόν τον τρόπο συντομεύονται οι χρόνοι για την χορήγηση των επιδομάτων στους πληγέντες.

5. Έκδοση απόφασης επιχορήγησης από τη ΓΔΑΕΦΚ και δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Η ΓΔΑΕΦΚ, η οποία, με τη νέα απόφαση προβαίνει στην έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, κατόπιν αναζήτησης παραλαβής των δικαιολογητικών των δικαιούχων από τους δήμους.

6. Επιχορήγηση δήμων με το σκεπτικό ότι η σχετική δαπάνη που θα προκαλείται από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, θα βαρύνει από το νέο έτος τον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Υπουργείο, οι εν λόγω τροποποιητικές κινήσεις είναι οι πρώτες μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη μεταρρύθμιση του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, η οποία και θα ολοκληρωθεί την επόμενη περίοδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχάλης Κατσουρής: DNA και κινητά θα δείξουν την ταυτότητα του δράστη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Κακοποίηση ζώου: κλώτσησε γατάκι και του έσπασε τη γνάθο (εικόνες)

Μαρούσι: Σύλληψη ανηλίκων για ληστεία