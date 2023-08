Υγεία - Περιβάλλον

Νεφρό από χοίρο λειτουργεί σε ανθρώπινο σώμα 32 ημέρες μετά την επέμβαση

Η έλλειψη δωρητών οργάνων έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να διερευνήσουν την ξενομεταμόσχευση, δηλαδή τη χρήση οργάνων ζώων για μεταμόσχευση σε ανθρώπους.

Τριάντα δύο ημέρες μετά τη μεταμόσχευση νεφρού από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε εγκεφαλικά νεκρό ασθενή, το μόσχευμα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, ανακοίνωσαν σήμερα αμερικανοί επιστήμονες, υπογραμμίζοντας πως καταρρίφθηκε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ.

Ένας 57χρονος που δηλώθηκε «εγκεφαλικά νεκρός» διατηρήθηκε σε μηχανική υποστήριξη για τη διεξαγωγή του πειράματος, αφού είχε δωρίσει το σώμα του στην επιστήμη. Στις 14 Ιουλίου οι νεφροί του αφαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν με νεφρό γενετικά τροποποιημένου χοίρου, με την ελπίδα να μην απορριφθεί το μόσχευμα. Η μεταμόσχευση έγινε στο ιατρικό κέντρο Λανγκόν της Νέας Υόρκης (NYU Langone).

Οι 32 ημέρες αντιπροσωπεύουν «το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο νεφρός γενετικά τροποποιημένου χοίρου λειτουργεί σε άνθρωπο», υπογραμμίζεται σε δελτίο Τύπου του αμερικανικού νοσοκομείου.

Η ίδια επιστημονική ομάδα είχε πραγματοποιήσει την πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση νεφρού χοίρου σε άνθρωπο, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε ασθενή έγινε τον Ιανουάριο του 2022 στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου του Μέριλαντ. Ο Ντέιβιντ Μπένετ πέθανε δύο μήνες αργότερα.

Περισσότεροι από 100.000 Αμερικανοί βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμοσχεύσεις οργάνων. Από αυτούς, σχεδόν 88.000 είναι νεφροπαθείς.

«Δυστυχώς, δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα όργανα (προς μεταμόσχευση) για όλους όσοι έχουν ανάγκη», λέει ο Ρόμπερτ Μοντγκόμερι, διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταμοσχεύσεων στο NYU Langone. «Πολλοί ασθενείς πεθαίνουν εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων οργάνων. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα ξενομοσχεύματα είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για να αλλάξει αυτό», υποστηρίζει.

