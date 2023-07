Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση: Επείγουσα αεροδιακομιδή 13χρονου στην Ιταλία

Αεροδιακομιδή «σωτηρίας» για 13χρονο ασθενή στην Ιταλία για διπλή μεταμόσχευση 13χρονου.

Στη Ρώμη μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 13χρονος ασθενής, με επείγουσα αεροδιακομιδή από την Αθήνα, καθώς έχρηζε διπλής μεταμόσχευσης νεφρού και ήπατος.

Ειδικότερα, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) έλαβε επείγουσα ειδοποίηση ότι προέκυψε συμβατός αποβιώσας δότης οργάνων, από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο Bambino Gesu, στο μητρώο αναμονής του οποίου είχε ενταχθεί το παιδί. Άμεσα μεσολάβησε ώστε να έλθουν σε επικοινωνία οι Έλληνες θεράποντες από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους Ιταλούς ιατρούς και πραγματοποίησε σχετικό αίτημα στις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ανταποκρίθηκαν τάχιστα και μέσα σε 3 ώρες η πτήση αναχώρησε με το παιδί για την Ιταλία. Ο μικρός ασθενής μεταμοσχεύτηκε επιτυχώς και αυτή τη στιγμή αναρρώνει.

Στο Bambino Gesu έχουν ήδη μεταμοσχευτεί πολλοί παιδιατρικοί ασθενείς από την Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας σε θέματα μεταμοσχεύσεων, με σκοπό τη βέλτιστη και έγκαιρη αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων.

«Το γεγονός ότι οι αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται σε επείγουσα βάση και σε τόσο σύντομο διάστημα ασθενείς στην Ιταλία για μεταμόσχευση, πέραν του αυτονόητου, που αφορά τη σωτηρία των ασθενών, επιτρέπει και στους ασθενείς και τις οικογένειές τους να επιστρέφουν στην Ελλάδα, ενόσω βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση» υπογραμμίζει ο ΕΟΜ.

