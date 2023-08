Πολιτισμός

Βρετανικό μουσείο: απολύθηκε υπάλληλος που... ξάφριζε πολύτιμα αντικείμενα

Σύμφωνα με το μουσείο, διαπιστώθηκε πως αντικείμενα συλλογής είχαν «εξαφανιστεί, κλαπεί ή υποστεί φθορές».

Το Βρετανικό Μουσείο αποκάλυψε σήμερα την «εξαιρετικά ασυνήθιστη» κλοπή αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων και ημιπολύτιμων λίθων που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα π.Χ., υπογραμμίζοντας πως απέλυσε έναν υπάλληλο που θεωρείται υπεύθυνος.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό. Ξέρω ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους μου, λέγοντας ότι θεωρούμε πολύ σοβαρή υπόθεση τη διαφύλαξη όλων των αντικειμένων που φροντίζουμε», δήλωσε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Χάρτβιχ Φίσερ. «Το Μουσείο ζητά συγγνώμη για αυτό που συνέβη», τόνισε και συμπλήρωσε πως έχει κινηθεί νομικά εναντίον του υπαλλήλου που απολύθηκε.

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου και πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζορτζ Όσμπορν δεν έκρυψε την ανησυχία των εφόρων για την κλοπή των αντικειμένων «νωρίτερα φέτος». Διαβεβαίωσε πως προτεραιότητα είναι η ανάκτηση των κλοπιμαίων και η διασφάλιση πως δεν θα επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον. Συμπλήρωσε πως συνεργάζεται με την αστυνομία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το Βρετανικό Μουσείο, που ιδρύθηκε το 1753, είναι ένα από τα πλέον επισκέψιμα σε όλον τον κόσμο. Σε αυτό φυλάσσονται μεταξύ άλλων τα περίφημα Γλυπτά του Παρθενώνα, παρά το διαχρονικό αίτημα της Αθήνας για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

