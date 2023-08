Κοινωνία

Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Φωτιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο με κλινοσκεπάσματα δευτέρου ορόφου στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ ελέγχθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η ανακοινώση του Νοσοκομείου

Πυρκαγιά εξερράγη την 17/08/23 και ώρα 02:30 π.μ., σε άδειο θάλαμο της Β’ Χειρουργικής Κλινικής , στον 2ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο οποίο δεν νοσηλεύονταν ασθενείς , αλλά υπήρχαν κλινοσκεπάσματα και ο στατικός εξοπλισμός.

Η έκρηξη φλόγας έγινε αντιληπτή από το νοσηλευτικό προσωπικό υπηρεσίας και αμέσως (02:31) ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποίησε ισχυρή δύναμη με Πυροσβέστες και οχήματα, οπότε η πυρκαγιά περιορίστηκε και κατασβέστηκε, χωρίς να επεκταθεί σε λοιπούς χώρους του Νοσοκομείου.

Για λόγους ασφαλείας, (29) ασθενείς, που νοσηλεύονταν σε θαλάμους Κλινικών του 2ου ορόφου, μεταφέρθηκαν από το προσωπικό στα ΤΕΠ.

Για προληπτικούς λόγους, μετακινήθηκαν επίσης (26) ασθενείς (περιπατητικοί) από θαλάμους του 1ου ορόφου σε εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Η ολοκλήρωση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε την 04:35 ώρα.

Δεν υπήρξε τραυματισμός ή περιστατικό με αναπνευστικά προβλήματα ασθενούς.

Όλοι οι ασθενείς, που είχαν πρόσκαιρα απομακρυνθεί, μεταφέρθηκαν σε δωμάτια Κλινικών του Νοσοκομείου και παρακολουθούνται κανονικά.

