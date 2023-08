Αθλητικά

Σούπερ Καπ: Η Μάντσεστερ Σίτι υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα πέναλτι κρίθηκε ο τελικός του Σούπερ Καπ, που έγινε στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης".

-

Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης η Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, 67 ημέρες μετά τον τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη, επικράτησε 5-4 της Σεβίλης στα πέναλτι (1-1 στα 90') και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Ο Γκούτελι θα θυμάται για καιρό το ήχο της μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι στο τελευταίο-και καθοριστικό όπως αποδείχθηκε- πέναλτι, όμως η Σεβίλη ίσως θα θυμάται επίσης τις ευκαιρίες που έχασε στο δεύτερο ημίχρονο, μη καταφέρνοντας έτσι να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, μία δεύτερη φορά, 17 χρόνια μετά.

Είναι η τέταρτη φορά που ο Πεπ Γκουαρντιόλα φτάνει στο τρόπαιο του UEFA Super Cup, έχοντας κατακτήσει και τις τρεις προηγούμενες φορές που έφτασε σε αυτό, με την Μπαρτσελόνα το 2009 και το 2011 και με την Μπάγερν Μονάχου το 2013.

Για τη εξαιρετική-χθες-Σεβίλλη συνεχίστηκε η... κατάρα , αφού έχει χάσει σαν φιναλίστ του UEFA Super Cup πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, πέντε φορές (2007, 2014, 2015, 2016 και 2020), έχοντας κερδίσει την πρώτη της, το 2006.

MVP του αγώνα αναδείχτηκε ο σκόρερ της Μάντσεστερ Σίτι στην κανονική διάρκεια Πάλμερ.

Ο... συνήθης Μπόνο

Η Σεβίλλη μόλις στο 8ο λεπτό χρειάστηκε μία πρώτη σπουδαία απόκρουση από τον 32χρονο Μπόνο -κεφαλιά του Ακέ, μετά από σέντρα του Πάλμερ- και μία δεύτερη-με μικρότερο βαθμό δυσκολίας, σε προσπάθεια και σουτ του Γκρίλις (17'). Κάτι που έκανε και στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, όποτε χρειάστηκε

Η θερμοκρασία (28 βαθμοί κελσίου) σε συνδιασμό με την αυξημένη υγρασία, οδήγησε στο 23ο λεπτό στο πρώτο «διάλειμμα» για να δροσιστούν οι παίκτες.

Εν-Νεσίρι... 0-1

Και δύο λεπτά αργότερα έφτασε το πρώτο γκολ. Από τη Σεβίλη, όταν σε μία αντεπίθεση, από σέντρα-ασίστ του Ακούνια, ο Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, νίκησε στον αέρα Ακέ και Γκβαρντιόλ, στέλνοντας με κεφαλιά τη μπάλα στην κάτω-δεξιά- γωνία της εστίας του Έντερσον (0-1).

Η κατοχή της Σίτι και ο χαρακτήρας της Σεβίλης

Γκολ που άνοιξε περισσότερο το παιχνίδι, η Σίτι απέκτησε πιο γρήγορο ρυθμό στις μεταβιβάσεις της, που έφερε τη μπάλα στην εστία του Μπόνο, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει να πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ, αφού οι παίκτες του Μεντιλιμπάρ, με οργάνωση, ένταση και καλή αμυντική δουλειά (9 φάουλ έναντι 1 και μία κίτρινη/ Μπαντέ) κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα, ακυρώνοντας την κυριαρχία της κατοχής -με τον συνήθη τρόπο-των «Πολιτών» (74%-26%).

Η Σεβίλη σε αυτό το πρώτο μέρος, επανέλαβε το μοτίβο που έχει παρουσιάσει πολλές πολλές φορές από τότε που άρχισε να κερδίζει ευρωπαϊκά τρόπαια, όταν κορυφαίοι σύλλογοι δείχνουν να την έχουν στριμώξει στα…σχοινιά, πριν εκείνη κάνει…δήλωση με χαρακτήρα.

Οι ευκαιρίες των Ισπανών

Χωρίς αλλαγές στις δύο ομάδες ξεκίνησε το 2ο ημίχρονο, με τη Σίτι αποφασισμένη να αντιδράσει γρήγορα, πιέζοντας ψηλά και κλείνοντάς πίσω τη Σεβίλη. Όμως ήταν η ομάδα της Ανδαλουσίας εκείνη που τη μεγάλη ευκαιρία στο 50ο, όταν σε αντεπίθεση ο Κάμπος «σέρβιρε» στον. Εν Νεσίρι, εκείνος στην κίνηση έπιασε το σουτ μέσα από την περιοχή-στο ύψος του πέναλτι και δεξιά-, αλλά ο Έντερσον έδιωξε σωτήρια.

Παρά την κατοχή της Σίτι, η Σεβίλη εξακολούθησε πιο επικίνδυνη-Εν Νεσίρι 52' (σουτ), Τζόρνταν 54' (απευθείας φάουλ), Οκάμπος 57' (σουτ) -, ευνοούμενη από το ανέβασμα των γραμμών των 'Αγγλων.

Πάλμερ και... 1-1

Ενώ η.. χωροταξία του παιχνιδιού έδειχνε τη Σεβίλη να είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα να σκοράρει ο 23χρονος-διεθνής με τις ελπίδες της Αγγλίας-Κόουλ Πάλμερ, ολοκλήρωσε ιδανικά με κεφαλιά σέντρα του Ρόδρι στο δεύτερο δοκάρι, φέρνοντας στο 63ο λεπτό. στα ίσα τις δύο ομάδες.

Η Σεβίλη προσπάθησε να... απαντήσει αμέσως, ξανά με τον Εν Νεσίρι (65΄), αλλά ο Έντερσον τον σταμάτησε.

Ο σκόρερ της Σίτι, ιδιαίτερα επιδραστικός από το ξεκίνημα, προσπάθησε με εξαιρετική προσπάθεια να νικήσει εκ νέου τον Μπόνο, αλλά χωρίς επιτυχία, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν -69' -σε «διάλειμμα» να δροσιστούν.

Σίγουρα ο Πάλμερ έδειξε «εκμεταλλεύεται» ιδανικά την αποχώρηση του Μαχρέζ και το κενό που τραυματία σταρ της ομάδας Ντε Μπρόινε, έστω κι αν δεν μπόρεσε να «ταΐσει» με την ευκολία και τη συχνότητα του Βέλγου τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Καλύτερο το δεύτερο μέρος του ματς, με ρυθμό, ένταση, ευκαιρίες, πίεση, δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες-όπως άλλωστε και στο πρώτο ημίχρονο και φυσικά ίδια σχεδόν κατοχή για τη Σίτι (75%-25%).

Η στρατηγική, η ομαδική δουλειά και η ποιότητα επέτρεψε στη Σεβίλη ένα εξαιρετικό ματς με αξιοπρέπεια, απέναντι σε σίγουρα μία ανώτερη ομάδα.

Η Σίτι μπορεί να αισθάνεται τυχερή που πριν την ισοφάριση δεν βρέθηκε πίσω με μεγαλύτερη διαφορά, αλλά στο τέλος πίεσε για να διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο Super Cup.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε ούτε στην κεφαλιά ψαράκι του Ακέ που σταμάτησε ο Μπόνο στο 90ο λεπτό, και έτσι οι δύο τους-κατά πως υπαγορεύει ο κανονισμός- οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Η σειρά των πέναλτι:

Χάαλαντ 1-0

Οκάμπος 1-1

Άλβαρες 2-1

Μιρ 2-2

Κόβατσιτς 3-2

Ράκιτιτς 3-3

Γκρίλις 4-3

Μοντιέλ 4-4

Γουόκερ 5-4

Γκούντελι δοκάρι

Διαιτητής: Φρανσουά Λετισιέ (Γαλλία)

Κίτρινες κάρτες: Μπαντέ (33΄-Σεβίλη), Λαμέλα (61'-Σεβίλη), Χουανλού (90'-Σεβίλη)

Κόκκινες κάρτες:-

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρντιόλα/4-2-3-1): Έντερσον,-Γουόκερ, Ακάντζι, Γκβάρντιολ, Ακέ-, Κόβατσιτς, Ρόδρι-,Πάλμερ (85΄'Αλβαρες), Φόντεν, Γκρίλις- Χάαλαντ.

Σεβίλη ( Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ/4-2-3-1): Μπόνο-Χεσούς Νάβας(83΄Μοντιέλ), Μπαντέ, Γκούντελι, Ακούνια-, Τζόρνταν, Ράκιτιτς-, Οκάμπος, Όλιβερ Τόρες (74' Χουανλού), Λαμέλα (90+3 Σούσο)-, Εν Νεσίρι (90+3 Μιρ).

*Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιχάλη Κατσουρή, που δολοφονήθηκε στα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 161 σημεία

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και μελτέμια την Πέμπτη