Καλαμαριά: Βάρκα που έγινε βιβλιοθήκη (εικόνες)

Πώς η εφευρετικότητα και η φαντασία μικρών και μεγάλων στη συμπρωτεύουσα, μετέτρεψε μια εγκαταλελειμένη βάρκα σε θερινή βιβλιοθήκη.

Για άλλη μια χρονιά προσέλκυσε εκατοντάδες βιβλιόφιλους λουόμενους οι οποίοι την επισκέφτηκαν από ενδιαφέρον, αγάπη για το διάβασμα ή και από απλή περιέργεια.

Ο λόγος για τη διάσημη, πλέον, βιβλιοθήκη... βάρκα της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Το άδειο κουφάρι της εγκαταλελειμμένης βάρκας, την οποία είχε ξεβράσει το κύμα, απέκτησε δεύτερη ευκαιρία για «ζωή» και πλέον έχει μετατραπεί σε μία πρωτότυπη βιβλιοθήκη περιμένοντας μικρούς και μεγάλους αναγνώστες να δανειστούν το βιβλίο της αρεσκείας τους, στην πλαζ Αρετσούς στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια, όταν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του δήμου Καλαμαριάς, Ιωάννης Πενόπουλος βρήκε την εγκαταλελειμμένη βάρκα και τότε τότε γεννήθηκε η ιδέα. Να ανακατασκευαστεί και να γίνει μία βιβλιοθήκη χρήσιμη για τους επισκέπτες.

«Πολλοί έρχονται μόνοι τους στην πλαζ Αρετσούς για να απολαύσουν το απέραντο γαλάζιο. Θεώρησα ότι η συντροφιά ενός βιβλίου θα ήταν ιδανική σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον», δήλωσε ο κ.Πενόπουλος.

Η πρόταση συζητήθηκε με τον δήμαρχο Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη, ο οποίος την βρήκε ενδιαφέρουσα και σχολίασε πως θα ήταν «μία πολύ καλή ευκαιρία να παρασύρουμε ακόμη και τα μικρά παιδιά στο ταξίδι της γνώσης, μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές».

Έτσι η βάρκα σιγά - σιγά γέμισε με βιβλία, τα οποία πολλοί επισκέπτες επέλεγαν να πάρουν μαζί τους να τα διαβάσουν κι αργότερα να τα επιστρέψουν ή να φέρουν κάποια άλλα δικά τους, τα οποία δεν χρειαζόταν πια. Η πρωτότυπη αυτή βιβλιοθήκη έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, εκπληρώνοντας τον σκοπό της, να προσφέρει γνώση και συντροφικότητα.

