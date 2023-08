Οικονομία

Τήνος: Παράνομη κατάληψη 3000τμ αιγιαλού και παραλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντατικοί είναι οι έλεγχοι στις παραλίες της Τήνου, όπου διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων.

-

Έφοδος των αρμοδίων αρχών στις παραλίες της Τήνου πραγματοποιείται από εχθές, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε παράνομη κατάληψη 3.000 τ.μ. αιγιαλού και παραλίας από τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ ένας επιχειρηματίας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για μη συμμόρφωση σε προηγούμενη παράβαση που εξακολουθεί να υφίσταται. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας Σύρου και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσία του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου και της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας, Νάγιας Κόλλια.

Αναλυτικά, μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε 5 επιχειρήσεις στις δημοφιλείς παραλίες Αγίου Φωκά, Αγίας Κυριακής και Λαούτη της Τήνου όπου διαπιστώθηκε παράνομη και πέραν των συμβάσεων κατάληψη 3.000 τ.μ. παραλίας και αιγιαλού από επιπλέον ομπρέλες, ξαπλώστρες καθώς και από ειδικές ξύλινες κατασκευές (πέργκολες, υπερυψωμένα ξύλινα decks κλπ). Μάλιστα σε μια περίπτωση, η νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο καθότι δεν συμμορφώθηκε με προηγούμενη διοικητική πράξη που της είχε επιβληθεί για την ίδια παράβαση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην παραλία Αγίας Κυριακής ολοκληρώθηκε ήδη η διαδικασία απομάκρυνσης των παράνομων κατασκευών και αντικειμένων από την παραλία και τον αιγιαλό, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκε παράβαση. Ειδικά, για τις σταθερές κατασκευές που αποτυπώθηκαν και βρίσκονται εκτός σύμβασης, έχει ήδη ξεκινήσει η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ήδη εκδοθεί και τα σχετικά πρωτόκολλα κατεδάφισης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Σούπερ Καπ: Η Μάντσεστερ Σίτι υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και μελτέμια την Πέμπτη