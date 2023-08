Κόσμος

Πολύνεκρη συντριβή αεροπλάνου στη Μαλαισία πάνω σε πολίτες (εικόνες)

Τρόμος στο σημείο πτώσης. το οποίο ήταν γεμάτο από πεζούς και οχήματα. Οι πληροφορίες από την περιοχή.

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μαλαισία. Πιστεύεται ότι πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας μοτοσικλετιστής, σκοτώθηκαν από την πτώση του.

Ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, Άντονι Λόουκ δήλωσε ότι η αρχή πολιτικής αεροπορίας επιβεβαίωσε τη συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους στην πολιτεία Selangor. Σύμφωνα με το υπουργείο στη σύγκρουση εμπλέκονται έξι επιβάτες και δύο πληρώματα πτήσης και η κατάστασή τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αν και ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας υπάρχουν αναφορές για 10 νεκρούς.

Εικόνες από το σημείο της συντριβής δείχνουν ένα καμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου που «καπνίζει».

Το αεροσκάφος πιστεύεται ότι εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λανγκάουι προς το αεροδρόμιο Sultan Abdul Aziz Shah στο Subang όταν αντιμετώπισε δυσκολίες και συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο.

