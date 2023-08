Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 20 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Πόσοι ασθενείς παραμένουν διασωληνεμένοι.Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Νέα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα τα κρούσματα που προκάλεσε ο κορονοϊός στη χώρα μας. Πλέον καθημερινά εισάγονται στα νοσοκομεία όλης της χώρας περισσότεροι από 80 ασθενείς, όταν στις αρχές Ιουλίου ήταν λιγότεροι από 30 ημερησίως.

Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την 32η εβδομάδα του 2023 (δηλαδή από 7 έως 13 Αυγούστου 2023) εισήχθησαν στα νοσοκομεία όλης της χώρας 563 ασθενείς. Ωστόσο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου οι εισαγωγές ήταν μόλις 198 και την πρώτη του Αυγούστου 469.

Τρεις ασθενείς χρειάσθηκαν διασωλήνωση την περασμένη εβδομάδα, ενώ συνολικώς 14 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Τη ζωή τους, εξ άλλου, έχασαν ακόμα 20 άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η νέα παραλλαγή που δημιούργησε ο κορονοϊός, η EG.5.1 (ή Eris), έφτασε να ευθύνεται για το 16% των συνολικών κρουσμάτων. Υποχώρησε, όμως, αισθητά η παραλλαγή Κράκεν (ή ΧΒΒ.1.5) και αυξήθηκε η παραλλαγή Αρκτούρος (ή ΧΒΒ.1.16).

Όσον αφορά τις άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, οι γριπώδεις συνδρομές, ανεξαρτήτως παθογόνου, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Η γρίπη εξακολουθεί να προκαλεί κάποια περιστατικά. Αντιθέτως, δεν υπήρξαν νέες λοιμώξεις από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Ο ΕΟΔΥ εξηγεί πως η γριπώδης συνδρομή ορίζεται ως αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων που συμπεριλαμβάνουν:

Τουλάχιστον ένα συστηματικό σύμπτωμα (πυρετό, καταβολή, κεφαλαλγία, μυαλγίες) και

Τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το αναπνευστικό σύστημα (βήχας, πονόλαιμος, δύσπνοια)

Τα δεδομένα της νέας επιδημιολογικής έκθεσης του ΕΟΔΥ ανά ιογενή λοίμωξη έχουν ως εξής:

Γριπώδεις συνδρομές, ανεξαρτήτως παθογόνου

Παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Κορωνοϊός – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

O αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν αυξημένος κατά 71% σε σύγκριση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες. Συνολικά εισήχθησαν στα νοσοκομεία 563 ασθενείς (έναντι 469 ασθενών την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα και 321 την προπροηγούμενη)

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε μείωση έναντι της προηγούμενης εβδομάδας. Επιπλέον, μειώθηκε κατά 50% σε σύγκριση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες. Διασωληνώθηκαν 3 ασθενείς.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με τη λοίμωξη που προκαλεί ο κορωνοϊός είναι 14 (την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 18)

Καταγράφηκαν 20 θάνατοι (έναντι 22 την προηγούμενη εβδομάδα). Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 86 έτη (εύρος: 61-98 ετών).

Κατά τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στην υποπαραλλαγές ΒΑ.2 της Όμικρον.

Την εβδομάδα 28 η συχνότερη υποπαραλλαγή της BA.2 ήταν η XBB.1.5 (ή Κράκεν) με ποσοστό 49% (από 77% την εβδομάδα 27). Ακολουθεί η υποπαραλλαγή XBB.1.16 (ή Αρκτούρος) με ποσοστό 32% (έναντι 11% την εβδομάδα 27) και η υποπαραλλαγή EG.5.1 (Έρις) με 16% (έναντι 11%).

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε ότι ο κορωνοϊός έχει αύξηση της κυκλοφορίας του σε 9 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Γρίπη

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10% (sentinel)

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Δεν δηλώθηκε κανένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη την εβδομάδα 32.

Από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 32/2023 νοσηλεύτηκαν 70 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ. Καταγράφηκαν επίσης 27 θάνατοι

Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης 377 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά). Τα 292 (ποσοστό 77,5%) ήταν στελέχη τύπου Α. Τα 85 (ποσοστό 22,5%) ήταν στελέχη τύπου Β.

Από τα 290 στελέχη τύπου Α, τα 258 (ποσοστό 89%) ταξινομήθηκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2). Τα 32 (ποσοστό 11%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Όλα τα εξετασθέντα δείγματα ήταν αρνητικά για RSV

